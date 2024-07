Czasami nie jest proste określenie, dlaczego dopadł nas zły nastrój. Często depresja nie wynika z jednego powodu, częściej to rezultat kombinacji wielu czynników, czasem wydarzeń z przeszłości, sytuacji obecnej, genów albo innych. Można wyróżnić sześć najczęstszych zewnętrznych czynników, które mogą wywołać depresję.

1. Chroniczny stres – stres może mieć dobry wpływ i motywować do działania, mówimy wtedy o eustresie. Jednak chroniczny stres może prowadzić do nadprodukcji hormonu stresu – kortyzolu, i zmniejszyć produkcję serotoniny i kluczowych neurotransmiterów jak dopamina. Te chemiczne zmiany w ciele decydują nie tylko o tym, jaki ktoś ma nastrój, ale także regulują biologiczne procesy jak apetyt, senność, popęd płciowy i poziom energii. W odpowiedzi na pojedynczą sytuację stresową jak śmierć bliskiej osoby, ciało reaguje na ten stres normalnym szokiem, ale kiedy ten mechanizm zawodzi, może skutkować depresją.

2. Długi – nie ma wątpliwości, że pieniądze są ważne. Jednak to nie brak pieniędzy szybko doprowadza ludzi do depresji, a raczej stan ciągłego zadłużenia. Badania Lawrence'a Bergera z Uniwersytetu w Madison pokazały, że osoby z długami o 10% częściej zapadają na depresję, mają także o 14% intensywniejsze objawy choroby. Największy wpływ długów na depresję występuje u osób, które mają powyżej 50 lat.

3. Poczucie nieatrakcyjności – w społeczeństwie mającym obsesję na punkcie idealnego ciała nie jest zaskakujące, że wiele kobiet a także mężczyzn jest niezadowolonych z tego, jak postrzega swoje ciało. Mają tendencję do porównywania siebie ze szczupłymi ideałami, które często oglądają w czasopismach, telewizji i internecie. Wiele badań wskazuje, że negatywny obraz swojego ciała jest powiązany z występowaniem depresji, często prowadzącej nawet do samobójstwa. Niezadowolenie z ciała może prowadzić także do stosowania radykalnych diet i głodówek, których konsekwencją mogą być zaburzenia odżywiania.

4. Rozwody/rozstania – rozpad małżeństwa to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Nieudany związek jest szczególnie trudny, jeśli wiąże się z zależnością od drugiej osoby. Część osób po rozstaniu przeżywa załamanie i nie wierzy, że jeszcze kiedykolwiek z kimś się zwiąże i czeka ją w życiu coś dobrego.

5. Starzenie się – starszy wiek zazwyczaj jest postrzegany jak czas na refleksję, odpoczynek, ale także szansę na zrobienie rzeczy, których się nie doświadczyło do tej pory ze względu na zawodowe obowiązki czy wychowywanie dzieci. Jednak proces starzenia nie zawsze jest łagodny. Wydarzenia, takie jak śmierć współmałżonka lub przyjaciół, pogorszenie stanu zdrowia, samotność, mogą znacząco pogorszyć stan psychiczny. Starsze osoby mogą czuć utratę kontroli nad swoim życiem, ponieważ ich sprawność fizyczna, a czasem i umysłowa, jest coraz mniejsza.

6. Śmierć bliskich – żal i żałoba są zupełnie naturalne. Jednak jeśli sposób radzenia sobie z okresem żałoby nie jest prawidłowy, może prowadzić do chronicznej depresji.

Pamiętaj, że nie zawsze możesz kontrolować wszystko, co dzieje się w twoim życiu. Możesz jednak mieć kontrolę nad tym, jak sobie z tym poradzisz.