Do przewiania organizmu najczęściej dochodzi jesienią i zimą. Chłodny wiatr, częste zmiany temperatur, zimne wieczory sprawiają, że bardzo łatwo wychłodzić organizm. W przypadku niskiej temperatury organizm traci dużo ciepła, przez co gwałtownie obniża się nasza odporność, co często się kończy infekcją organizmu. Jak rozpoznać i leczyć przewianie ucha, szyi lub pleców?

Reklama

Przewianie organizmu - objawy

Objawy przewiania organizmu najczęściej przypominają symptomy przeziębienia. Oprócz ogólnego złego samopoczucia odczuwamy dolegliwości konkretnej partii ciała, która narażona została na niską temperaturą.

Ogólne objawy przewiania organizmu:

złe samopoczucie,

ból głowy,

problemy z koncentracją,

gorączka,

katar i kaszel.

Symptomy przewianego ucha są bardzo podobne do dolegliwości związanych z zapaleniem ucha. Najczęściej odczuwamy ból w tym rejonie, a ucho jest zatkane. Stan pogłębia się, kiedy pijemy ciepłe i zimne napoje lub wychodzimy na chłodne powietrze.

Jeśli chodzimy w zimne dni bez szalika, łatwo może dojść do przewiania szyi. Chory uskarżają się na ból szyi i karku oraz sztywność mięśni. Często dochodzi do tego kaszel, chrypka oraz problemy z przełykaniem pokarmu.

Objawy zapalenia pleców potrafią być niezwykle uciążliwe, często są wynikiem zapalenia korzonków lub przeziębienia nerek. Odczuwany jest bardzo silny ból w dolnej części pleców.

Jak leczyć przewiane ucho, szyję, plecy?

Leczenie przewiania organizmu powinno się zacząć od jak najszybszego rozgrzania organizmu. Pomocna będzie gorąca kąpiel oraz picie ciepłych napojów. Bardzo ważne jest to, aby unikać wychodzenia na zimne powietrze, a jeśli nie mamy wyjścia trzeba się ciepło ubrać, aby nasze ciało nie było podatne na działanie nieprzyjaznych warunków klimatycznych.

Można również wprowadzić leki przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz aerozol, w przypadku kataru lub zatkanego nosa. Plecy lub kark warto dodatkowo smarować spirytusem kamforowym lub maścią rozgrzewającą.

Jeśli dolegliwości nie ustępują, konieczne będzie wizyta u lekarza. Może się okazać, że złagodzenie stanu zapalnego mięśnia, czyli szyi lub pleców, będzie możliwe jedynie po wprowadzeniu leków przeciwzapalnych. W przypadku ostrego bólu ucha, warto sprawdzić czy to objawy jedynie przewiania czy może zapalenia ucha.