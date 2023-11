Domowe sposoby na ból ucha pomogą złagodzić nieprzyjemny ból. Nie zastąpią jednak wizyty u lekarza, często może się bowiem okazać, że niezbędne są antybiotyki i leki przeciwzapalne. Zanim lekarz postawi diagnozę, warto złagodzić nieprzyjemne objawy. Jak poradzić sobie z bólem ucha? Poniżej znajdziesz sprawdzone sposoby na przewiane ucho.

Przyczyna bólu ucha

Ból ucha może mieć wiele różnych przyczyn, stan zapalny może mieć pochodzenie bakteryjne, wirusowe i mieszane. Często również niepokojące objawy wynikają z nieprawidłowości narządów znajdujących się w okolicy ucha, takich jak: krtań, gardło, zęby, zatoki czy przełyk.

Najczęściej występujące przyczyny bólu ucha to:

zapalenie ucha środkowego lub zewnętrznego,

uraz mechaniczny ucha,

korek z woskowiny,

poparzenie,

przewianie,

odmrożenie,

zaburzenie czynności trąbki Eustachiusza,

zapalenie narządów przylegających do ucha,

stany zapalne w obrębie jamy ustnej.

Domowe sposoby na ból ucha - czosnek

Czosnek to naturalny antybiotyk, który działa antybakteryjnie i przeciwzapalne. Może znacząco złagodzić objawy bólowe zapalenia ucha zewnętrznego. Metoda ta polega na włożeniu do ucha czosnku zawiniętego w gazę lub smarowanie nim ścianek ucha. Sposób ten jest jednak bardzo ryzykowny - sok z czosnku może podrażnić błonę ucha i działać drażniąco, co spowoduje uszkodzenie przewodu słuchowego.

Domowe sposoby na ból ucha - cebula

Innym domowym sposobem na ból ucha jest stosowanie soku z cebuli. Ma on silne działanie bakteriobójcze, dzięki zawartości kwasów siarkowych i fenolowych. Pokrojoną cebulę należy zawinąć w gazę i poczekać aż puści sok. Taki okład przykładamy do ucha.

Domowe sposoby na ból ucha - oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek pomoże nam się pozbyć infekcji i nawilży podrażnioną błonę ucha. Należy ją delikatnie podgrzać w garnku - ma być ciepła, a nie gorąca. Następnie wkraplamy 2-3 kropelki do ucha.

Olejek z drzewa herbacianego na ból ucha

Olejek z drzewa herbacianego to jedna z najlepszych domowych metod na ból ucha. Ma on bardzo silne właściwości antyseptyczne. Należy zwilżyć płatek kosmetyczny i delikatnie umieścić go w środku ucha. Wcześniej olejek należy zmieszać w proporcji 1:1 z oliwą lub wodą, gdyż za duże stężenie może podrażnić ucho.

Jak radzić sobie domowymi sposobami z przewianym uchem?

Przy przewianym uchu najważniejsze jest to żeby jak najszybciej rozgrzać organizm. Dobrym pomysłem jest gorącą kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych. Bardzo ważne jest to, aby nie zmoczyć przewianego ucha. Może doprowadzić to do szybszego rozwoju infekcji. Warto również postawić na ciepłe napoje, -rozgrzewające mleko z miodem lub herbatę z sokiem malinowym.

Można również posmarować okolice ucha rozgrzewającą maścią lub Amolem. Dodatkowo zabezpiecz ucho przed czynnikami zewnętrznymi i zimnym powietrzem, sprawdzi się tutaj opaska lub suchy okład.

Co zrobić kiedy domowe sposoby nie pomogą?

Domowe sposoby na ból ucha nie zastąpią wizyty lekarskiej. Nieprzyjemne objawy mogą mieć różne przyczyny. Często do wyleczenie przewodu słuchowego niezbędne są antybiotyki lub leki przeciwzapalne. Nie można lekceważyć bólu ucha. Niedoleczone zapalenie może doprowadzić do wielu powikłań, a choroba może nawracać. Jeśli więc ból nie przejdzie po 2-3 dniach, koniecznie zgłoś się do specjalisty.