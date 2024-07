Do przygotowania soku, dżemu i nalewki z rokitnika potrzebny jest cukier. Owoce należy przebrać i usunąć z nich gałązki oraz liście. Następnie trzeba je opłukać, osuszyć i połączyć z cukrem. W przypadku nalewki dodaje się spirytus, a do dżemu – wodę.

Reklama

Rokitnik zawiera mnóstwo witaminy C: od około 450 mg w 100 g owoców do nawet 1100 mg. Zawartość zależy od miejsca, w którym rośnie roślina. Więcej witaminy C zawierają jedynie owoce dzikiej róży.

Przepis na sok z rokitnika

Owoce na sok z rokitnika najlepiej zebrać od razu po pierwszych przymrozkach. Mają wtedy najmniej cierpki smak.

Zobacz także

Składniki:

1 kg owoców rokitnika,

1 kg cukru.

Czas przygotowania: około 9 godzin

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Przebierz owoce, aby nie znalazły się w nich liście lub gałązki.

Umyj je, a następnie delikatnie osusz używając papierowego ręcznika.

Zasyp owoce rokitnika cukrem.

Odstaw całość na około 7-8 godzin.

Zagotuj mieszankę, a kiedy zacznie wrzeć – gotuj przez kolejne pół godziny.

Przecedź sok przez sitko lub gazę.

Rozlej go do butelek.

Wstaw butelki z sokiem z rokitnika do wysokiego garnka i zalej je wodą do 2-3 cm od krawędzi szyjki. Pasteryzuj przez około 15 minut od zagotowania.

Odstaw sok w ciemne miejsce.

Można też przygotować świeży sok z rokitnika w sokowirówce. Ten napój idealnie nadaje się jako dodatek do herbaty, koktajli, zup i drinków, a nawet sałatek. Przeciwwskazaniem do picia soku z rokitnika są stan zapalny trzustki, choroby trzustki, kamica żółciowa oraz chora wątroba.

Jak zrobić konfiturę z rokitnika?

Dżem z rokitnika przypomina w smaku połączenie ananasów, brzoskwiń i cytrusów. Jest doskonałym dodatkiem do śniadań, jak również do dziczyzny i mięsa.

Składniki:

1 kg owoców rokitnika,

1/2 kg cukru,

1 l wody.

Czas przygotowania: około godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Przebierz owoce rokitnika z gałązek i liści.

Umyj, a następnie osusz owoce.

Jeśli są twarde, zmiksuj je.

Zalej rokitnik wodą, a następnie dodaj do nich cukier.

Doprowadź mieszankę do wrzenia i gotuj przez około 30 minut na niewielkim ogniu. Konfitura powinna mieć gęstą konsystencję, tak aby nie spływała po nabraniu jej na łyżkę.

minut na niewielkim ogniu. Konfitura powinna mieć gęstą konsystencję, tak aby nie spływała po nabraniu jej na łyżkę. Przełóż dżem do słoików, a następnie pasteryzuj przez 10-15 minut.

Nalewka z rokitnika – przepis

Nalewka z rokitnika wspomaga odporność. Może być też stosowana przez osoby, które mają problemy z układem pokarmowym.

Składniki:

1 kg owoców rokitnika,

1 kg cukru,

1 1/2 l spirytusu 80%.

Czas przygotowania: około 5-6 miesięcy

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Reklama