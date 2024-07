Zielone kopytka ziemniaczane, czyli gnocchi, to pomysł na obiad dla wszystkich miłośników włoskiej kuchni. Danie przygotowuje się z ugotowanych ziemniaków, szpinaku, czosnku, mąki, jajek oraz białego sera ricotta.

Ricotta jest dopełnieniem smaku włoskiej gnocchi. Jest to miękki ser produkowany we Włoszech. Wytwarza się go z owczego, krowiego lub koziego mleka.

Co to jest gnocchi?

Gnocchi to małe kluski, przypominające kopytka, robione na bazie ziemniaków i mąki. To jedna z tradycyjnych włoskich potraw, która w zależności od regionu może być także przygotowywana z sera lub warzyw. Najpopularniejszą formą podawania gnocchi jest wymieszanie klusek ze szpinakiem i serem ricottą.

Przepis na gnocchi ze szpinakiem, krok po kroku

Włoskie kluski ze szpinakiem będą miały zielony kolor. Aby uniknąć ich rozklejenia, ziemniaki można ugotować dzień wcześniej.

Potrzebujesz:

wyciskarki do czosnku,

tarki o małych oczkach,

garnka,

patelni.

Składniki:

500 gramów ziemniaków,

opakowanie świeżego lub mrożonego szpinaku (450 gramów),

2 łyżki ricotty,

szczypta parmezanu,

3/4 szklanki mąki,

3 ząbki czosnku,

2 jajka,

1 łyżka oliwy z oliwek,

sól do smaku.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz, umyj i gotuj w osolonej wodzie, aż będą miękkie (około 20 minut).

Świeży szpinak opłucz wodą i odsącz.

Rozgrzej oliwę z oliwek na patelni i smaż w niej szpinak razem z solą i czosnkiem wyciśniętym przez praskę.

Kiedy liście zmiękną i ostygną, pokrój je na drobne kawałki lub zmiksuj blenderem .

. Ziemniaki zetrzyj na tarce i dodaj do nich posiekany szpinak, jajka i mąkę.

Zagnieć ciasto, aż do uzyskania jednolitej i elastycznej konsystencji.

Zwiń masę w rulony i pokrój w romby (takie same jak tradycyjne polskie kopytka).

Osoloną wodę w czystym garnku doprowadź do wrzenia.

Gotuj włoskie kluski, aż wypłyną na powierzchnię wody.

Danie podawaj na gorąco ze startym parmezanem i ricottą.

Z czym podawać gnocchi?

Gnocchi stanowi oddzielne danie, podawane zazwyczaj z dressingiem. Do delikatnych włoskich kopytek można przygotować sos bolognese, zielone pesto, sos serowy lub fungi. Ostatni dodatek powstaje z borowików, pietruszki, parmezanu, masła oraz białego wina. Danie dobrze komponuje się z wytrawnym winem – białym lub czerwonym.