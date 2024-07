Muffinki warzywne to świetny pomysł na wytrawną przekąskę. Składniki użyte do nich możesz komponować w dowolny sposób eksperymentując ze smakami i rodzajami produktów. Do suszonych pomidorów możesz dodać oliwki tak jak w przepisie, ale będą równie dobrze smakowały ze szpinakiem, odrobiną rukoli czy natką pietruszki.

Muffinki warzywne – z tofu i suszonymi pomidorami - przepis

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

150 g tofu wędzonego,

200-350 ml mleka sojowego,

słoik suszonych pomidorów np. z żurawiną,

około 10 szt. oliwek zielonych bez pestki,

250 g mąki pszennej pełnoziarnistej,

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej,

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

100 ml oleju rzepakowego,

pieprz,

1 łyżeczka ziół prowansalskich,

1 ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

1. Zacznij od włączenia piekarnika, ustaw go na 200 stopni.

2. Do dużej miski wsyp mąkę, proszek, sodę, zioła, pieprz, sól – wymieszaj wszystko dokładnie.

3. Pokrój tofu, czosnek zetrzyj na tarce lub przeciśnij przez praskę, oliwki i pomidory w drobną kostkę i dodaj do suchych składników, zalej wszystko mlekiem i olejem i wyrób ciasto. Jeżeli jest zbyt gęste – dodaj mleka lub wody, jeśli za rzadkie (co prawie zawsze daje zakalec) więcej mąki. Ciasto powinno mieć konsystencję bardzo gęstego budyniu.

4. Wypełnij foremki lub papilotki ciastem – mniej więcej do ¾ ich wysokości. Możesz dodatkowo każdą warzywną muffinę udekorować całą oliwką lub listkiem świeżej bazylii. Włóż do nagrzanego piekarnika na 30-40 minut, czyli do czasu aż ładnie się zarumienią. Po 25 minutach zmniejsz temperaturę do 180 stopni.

Tak przygotowane aromatyczne warzywne muffiny doskonale smakują z lekką sałatką np. z roszponki, kukurydzy, świeżych ogórków i sosu winegret.