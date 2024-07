Rurka z kremem jest wspaniałym deserem lub dodatkiem do popołudniowej kawy. Do ich przygotowania potrzebne ci są jedynie specjalne foremki do rurek z kremem, które można kupić w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Jeżeli chcesz wykonać je ekspresowo, możesz użyć gotowego ciasta francuskiego.

Rurki z kremem najlepiej oblać rozpuszczoną czekoladą i posypać wiórkami kokosowymi lub brązowym cukrem.

Ciasto na rurki z kremem – przepis

Czas przygotowania: 15 minut + odstawienie ciasta do lodówki na 3-4 godziny + 20 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwy

Składniki (na około 30 rurek):

pół szklanki oleju, np. rzepakowego, dla wzmocnienia kokosowego smaku możesz użyć oleju kokosowego – koniecznie nierafinowanego, ponieważ tylko on posiada kokosowy aromat,

pół szklanki mleka, może być roślinne: sojowe, ryżowe, migdałowe itp. może być waniliowe,

pół opakowania świeżych drożdży,

0,5 kg mąki pszennej tortowej,

5-6 łyżek cukru pudru.

Sposób przygotowania:

1. Rozkrusz drożdże w misce, wymieszaj z łyżeczką cukru pudru, łyżką mąki i lekko podgrzanym mlekiem. Odstaw pod przykryciem w ciepłe miejsce na 15 minut.

2. Wsyp pozostałą mąkę, cukier i wlej olej. Wyrób dokładnie ciasto – najlepiej dłonią. Zrób z niego kulkę, owiń w folię spożywczą i wstaw do lodówki na 3-4 godziny. W czasie, gdy ciasto będzie odpoczywało przygotuj krem.

3. Po wyjęciu ciasta z lodówki, podziel go na dwie – trzy części – porcjami będzie łatwiej. Rozwałkuj na grubość około 2-4 mm na blacie lub stolnicy lekko oprószonej mąką. Wytnij prostokąt, skrawki ciasta połącz z pozostałymi porcjami.

4. Potnij ciasto w paski o długości około 20 cm i szerokości około 2 cm.

5. Każdy pasek nawiń na osobną rurkę w taki sposób, by jego krawędzie zachodziły na siebie.

6. Rurki piecz w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 20 minut. Sprawdzaj czy nie spiekają się zbyt mocno – po 10 minutach włącz piekarnik na termoobieg lub przełóż na drugą stronę.

7. Upieczone rurki pozostaw na foremkach do ostygnięcia i dopiero ostrożnie zdejmij. Są gotowe do napełniania kremem.

Budyniowy krem do rurek – przepis

Rurki możesz wypełniać różnymi rodzajami kremów. Podany przepis możesz dowolnie modyfikować dodając ulubione składniki, takie jak dżem owocowy, cynamon, świeże owoce lub kawałki pokruszonej czekolady.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

1 opakowanie budyniu waniliowego lub śmietankowego,

mleko roślinne np. ryżowe,

puszka mleka kokosowego.

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj budyń zgodnie z instrukcją na opakowaniu zmniejszając ilość mleka do 1 szklanki plus ¼ szklanki do rozpuszczenia proszku. Dodaj 2 łyżki cukru pudru. Po ugotowaniu budyń przykryj folią spożywczą w taki sposób, by przylegała do powierzchni budyniu – dzięki temu nie wytworzy się kożuch.

2. Mleko kokosowe przelej do dużej miski i ubij blenderem lub mikserem, dodaj łyżkę cukru pudru.

3. Bitą śmietanę kokosową wymieszaj dokładnie z przestudzonym budyniem.

Aby wypełnić rurki kremem użyj rękawa cukierniczego lub foliowego woreczka, w którym odetnij róg po napełnieniu go masą.

Smacznego!

