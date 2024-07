Rosół z indyka można przygotować z części goleniowej lub udowej. Aby nadać smak zupie, warto użyć kopru włoskiego, selera naciowego i czosnku. Tak przygotowany rosół domowy najlepiej będzie smakował z lanymi kluseczkami.

Rosół z indyka jest delikatniejszy i bardziej lekkostrawny niż wołowy. Jest także zdrowszy niż rosół z kurczaka.

Składniki:

golonka z indyka lub 1 duży udziec,

1 szyja indycza – opcjonalnie,

1 marchewka,

1/2 pietruszki,

1 cebula,

nieduży liść włoskiej kapusty,

3 ząbki czosnku,

1 plaster selera korzeniowego,

1/4 pora,

1/2 łodygi selera naciowego,

1/4 bulwy kopru włoskiego,

3 ziela angielskie,

2 liście laurowe,

4 ziarna pieprzu,

2 łyżeczki soli morskiej,

2 łyżeczki oliwy,

1 łyżeczka jasnego sosu sojowego,

3 kawałki suszonych borowików,

natka pietruszki.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Opłucz mięso i najlepiej zdejmij z niego skórę – zupa będzie wtedy chudsza. Dodając szyję pokrój ją na 3 kawałki. Mięso włóż do garnka, zalej zimną wodą i posól. Wody powinno być tyle, żeby indyk został w całości zakryty. Zamieszaj wywar, żeby sól się rozpuściła.

Dodając szyję pokrój ją na 3 kawałki. Mięso włóż do garnka, zalej zimną wodą i posól. Wody powinno być tyle, żeby indyk został w całości zakryty. Zamieszaj wywar, żeby sól się rozpuściła. Cebulę obierz z łupin, zostawiając jedną brązową warstwę. Połóż ją na palniku gazowym i opalaj kilka minut. W ten sam sposób opal czosnek przez minutę. Jeśli nie masz kuchenki gazowej, podsmaż cebulę i czosnek na patelni lub opiecz je w piekarniku.

Wylej wodę z mięsnego wywaru i wlej świeżą. Tym razem wody powinno być więcej: praktycznie cały garnek. Mięso zagotuj na dużym ogniu, zdejmij pianę z powierzchni zupy, zmniejsz ogień do minimum i gotuj mięso pod przykryciem przez 1,5 godziny.

Umyj i obierz warzywa. Marchew i pietruszkę przekrój na pół.

Do zupy dodaj przyprawy – ziele angielskie, pieprz, liście laurowe, sól, oliwę, sos sojowy, a także przygotowane warzywa i suszone grzyby.

Całość gotuj pod uchyloną pokrywką na małym ogniu przez 1,5 godziny. Kiedy mięso będzie miękkie, wyjmij zielone warzywa, żeby się nie rozpadły.

Na koniec wyjmij z zupy mięso. Bulion możesz przecedzić i przelać do innego garnka. Warzywa wykorzystaj, dodając do mięsa z rosołu.

Rosół z indyka będzie smakował wybornie z lanymi kluseczkami. Aby je wykonać, należy roztrzepać widelcem 2 jaja z dodatkiem 2 czubatych łyżek mąki, aż do uzyskania puszystej, gładkiej masy. Ciasto należy wlewać na posoloną wodę lub gotujący się rosół. Będą one tworzyły cienkie kluski. Kiedy wypłyną na powierzchnię, są gotowe do jedzenia.