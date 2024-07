Rosół rybny to zupa przygotowywana na bazie mięsa i ości ryb, a czasami także owoców morza. Do jej przyrządzenia wykorzystuje się różne gatunki morskich i śródlądowych ryb. Zupę rybną gotuje się krócej w porównaniu z innymi zupami, ponieważ mięso rozgotowuje się o wiele szybciej.

Reklama

Przed gotowaniem rosołu rybnego należy odpowiednio przygotować rybę, czyli ją umyć, pozbawić skrzeli i odfiletować. Do zupy dodaje się także głowę ryby, ale wcześniej należy z niej usunąć oczy.

Przepis na rosół rybny

Składniki:

1 kg ryby lub jej resztek (głowa, skóra, okrawki mięsa, kręgosłup),

3 marchewki,

1 cebula,

1 por,

pół selera naciowego,

natka pietruszki,

przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz czarny.

Zobacz także

Czas przygotowania: 45 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Jarzyny pokrój na mniejsze kawałki.

Rybę i warzywa włóż do garnka i zalej 2 litrami wody.

Całość gotuj na dużym ogniu, zbierając co jakiś czas ciemną pianę (tzw. szumy lub szumowinę).

Gdy szumowina przestanie się pojawiać, zmniejsz ogień, dodaj ziele angielskie i liście laurowe. Gotuj 20 minut.

Dopraw przyprawami.

Po przestudzeniu zupy, przecedź ją i podawaj.

Smacznego!

Rosół rybny z pulpetami i innymi dodatkami

Ponieważ sam rosół jest klarowną zupą, często serwuje się ją z różnymi dodatkami, np. makaronem, pulpetami lub przypieczonymi kromkami chleba. Rosół rybny z makaronem jest z pewnością bardziej sycący i szybciej zaspokoi głód niż sama zupa.

Jaką rybę wybrać do zupy rybnej?

Choć istnieje wiele przepisów na konkretne zupy, np. rosół z karpia lub rosół z łososia, to nie ma potrzeby przywiązywać się do jednej ryby. Rosół rybny może być przygotowywany z różnych gatunków ryb morskich i śródlądowych. Co więcej, można je ze sobą mieszać, co tylko wzbogaci aromat. Niektórzy praktykują także dodawanie owoców morza, np. krewetek. Istnieją pewne tradycyjne zupy, które wymagają określonego gatunku ryby, ponieważ jest to związane z naturalną dostępnością tego mięsa w danym regionie, np.:

Halászlé – tradycyjna węgierska zupa rybna wykorzystuje przede wszystkim karpia,

– tradycyjna węgierska zupa rybna wykorzystuje przede wszystkim karpia, Ucha – rybna zupa kuchni rosyjskiej miesza gatunki ryb słodkowodnych – jazgacza, płoci i okonia,

– rybna zupa kuchni rosyjskiej miesza gatunki ryb słodkowodnych – jazgacza, płoci i okonia, Bouillabaisse – śródziemnomorska zupa rybna wykorzystuje ryby morskie,

– śródziemnomorska zupa rybna wykorzystuje ryby morskie, Lohikeitto – popularna fińska zupa przyrządzana jest na filetach z łososia,

– popularna fińska zupa przyrządzana jest na filetach z łososia, Charczo – gruzińska zupa rybna przygotowywana jest z jesiotra.

Najważniejsze jest to, by ryba była świeża. Ponadto trzeba wcześniej usunąć z niej oczy oraz skrzela, które pozostawione w zupie nadadzą jej nieprzyjemny posmak goryczy. Znawcy uważają, że najsmaczniejsza jest zupa przygotowana nie z filetów, a z resztek, czyli płetw, kręgosłupów i głów.