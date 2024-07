Ciasto ucierane ze śliwkami jest bardzo proste w przygotowaniu. Potrzebujesz na jego wykonanie około 60 minut. Najważniejszą rolę spełniają w cieście śliwki, które nadają słodyczy, wyraźnego smaku i aromatycznego zapachu.

Ciasto ucierane ze śliwkami – przepis

Ciasto ucierane ze śliwkami idealnie nadaje się jako dodatek do kawy lub słodką przekąskę. Śliwki poprawiają apetyt i regulują trawienie. Zawierają duże ilości błonnika, który obniża cholesterol.

Składniki:

śliwki (1 kg),

kefir (400 g),

olej rzepakowy (pół szklanki),

masło,

2 jajka,

2 żółtka,

cukier (1 szklanka),

mąka (3,5 szklanki),

śmietana (¾ szklanki),

proszek do pieczenia,

sól.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Masło utrzyj z jedną szklanką cukru. Dodaj dwa jajka, żółtka, kefir i olej rzepakowy. Całość dokładnie wymieszaj.

2. Do masy dodaj mąkę, proszek do pieczenia i śmietanę. Całość ponownie wymieszaj i wylej na obłożoną papierem do pieczenia blachę lub tortownicę o średnicy 28 cm.

3. Śliwki dokładnie umyj, opróżnij z pestki i pokrój na kawałki. Wyłóż je na ciasto skórką do dołu.

4. Ciasto wstaw do piekarnika na 45 minut. Piecz w temperaturze 180 stopni.

5. Na sam koniec ¼ szklanki cukru pudru połącz z jedną, dwiema łyżkami soku z cytryny i udekoruj lukrem ciasto.

Smacznego!

