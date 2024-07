Najlepsze błyskawiczne racuchy z jabłkami – sprawdzone przepisy

Racuchy z jabłkami to pyszne danie, przekąska, deser, kolacja, śniadanie do pracy lub szkoły. Możemy posypać je cukrem pudrem, oprószyć cynamonem lub polać czekoladą. Świetnie smakują z owocowym dżemem lub powidłami. Uwielbiane przez dzieci i dorosłych racuchy są bardzo łatwe w wykonaniu, tanie i co najważniejsze – błyskawiczne.