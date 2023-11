Chłodnik z pora to orzeźwiająca i aromatyczna zupa, które idealnie sprawdzi się jako pomysł na obiad dla całej rodziny. Zupę podaje się na chłodno, najlepiej z posiekanym szczypiorkiem. Główne składniki na chłodnik to: pory, ziemniaki, śmietana kremówka, masło oraz biały pieprz.

Por to warzywo cebulowe, które jest łatwo dostępne przez cały rok. Roślina, oprócz walorów smakowych, doceniana jest również dzięki właściwościom odżywczym. Por jest bowiem źródłem witaminy A, wapnia, magnezu, błonnika, potasu oraz sodu.

Chłodnik z pora, krok po kroku

Vichyssoise to zupa z pora i ziemniaków. Danie jest szczególnie popularne w Vichy, czyli regionie Owernia-Rodan-Alpy środkowej Francji, gdzie podawane jest na ciepło. Zupa dobrze smakuje również na zimno, zwłaszcza wyjęta świeżo z lodówki i posypana posiekanym koperkiem.

Potrzebujesz:

średniej wielkości garnka,

łyżki cedzakowej,

blendera.

Składniki:

4 duże pory,

1 litr bulionu drobiowego,

3 łyżki masła,

4 ziemniaki,

2 liście laurowe,

150 ml śmietany kremówki,

sól, biały pieprz do smaku,

koperek do ozdoby.

Czas przygotowania: 25 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pory dokładnie umyj i usuń zielone części.

Warzywa pokrój na cienkie talarki.

W garnku rozgrzej masło i dodaj pory i duś ok. 5 minut.

Łyżką cedzakową wyjmij uduszone pory i przełóż je do innego, dowolnego naczynia.

Obierz ziemniaki i pokrój w cienkie plastry, a następnie dodaj do masła.

Do garnka wlej bulion i gotuj całość do momentu, aż ziemniaki zrobią się miękkie (ok. 10-15 minut).

Dodaj pory do zupy i śmietanę.

Zdejmij garnek z ognia i zblenduj całość na gładki krem.

Dopraw zupę solą i białym pieprzem .

. Pozostaw do ostygnięcia, a następnie przełóż do lodówki na 20 minut.

Podawaj z posiekanym szczypiorem.

Smacznego!

Wskazówka: Chłodnik z pora doskonale smakuje z posiekanym szczypiorkiem, ale można go również podawać z grzankami czosnkowymi. Wystarczy kromkę chleba pokroić w równe kostki. Na patelni rozgrzać odrobinę oleju i dodać do niego ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę. Po chwili wystarczy wsypać pokrojone pieczywo na tłuszcz i smażyć do momentu, aż grzanki czosnkowe zarumienią się na złoty kolor.