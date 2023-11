Różowy biszkopt bezglutenowy to pomysł na szybką słodką przekąskę. Ciasto można również wykorzystać jako podstawę do tortu urodzinowego czy ciasta z owocami. Biszkopt bez glutenu doskonale komponuje się z wiśniowym budyniem, który nadaje mu ładny, lekko różowy kolor.

Biszkopt bezglutenowy po upieczeniu i wyjęciu z piekarnika należy unieść na wysokość około 60 centymetrów i rzucić go delikatnie na blat. Dzięki temu ciasto nie opadnie podczas stygnięcia i będzie idealnie równe i puszyste.

Przepis na biszkopt, krok po kroku

Różowy biszkopt bezglutenowy stanowi doskonałą podstawę do słodkiego deseru, np.: ciasta truskawkowego czy tortu urodzinowego dla dziecka. Placek biszkoptowy to także lekka przekąska do herbaty lub kawy.

Potrzebujesz:

formy do ciasta (23 centymetry średnicy),

papieru do pieczenia,

miksera,

drewnianego patyczka do szaszłyków.

Składniki:

5 jajek kurzych (można zastąpić 17 przepiórczymi) w temperaturze pokojowej,

1 łyżka brązowego cukru,

opakowanie wiśniowego budyniu bez glutenu.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Oddziel żółtka od białek.

Białka ubij na sztywno i dodaj cukier, ciągle mieszając.

Wlej żółtka do masy i dokładnie wymieszaj.

Dodaj budyń i ubijaj jeszcze przez 2 minuty.

Formę wyłóż papierem do pieczenia i wylej do środka masę.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 190 stopni Celsjusza.

Piecz biszkopt 25 minut.

Ciasto będzie gotowe, gdy włożeniu w nie drewnianego patyczka będzie on suchy.

Smacznego!

Wskazówka: Aby biszkopt bezglutenowy udał się, jajka należy ocieplić do temperatury pokojowej. Wystarczy wyjąć je z lodówki na godzinę przed przygotowaniem ciasta. Do ocieplania jaj można również zastosować błyskawiczną metodę w postaci włożenia ich na kilkanaście minut do miski z ciepłą wodą.