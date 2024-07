Wegańskie i bezglutenowe ciasto marchewkowe to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy zmagają się z nietolerancjami pokarmowymi lub z wyboru unikają składników zwierzęcych w diecie.

Bezglutenowe ciasto marchewkowe bez laktozy i jajek, za to bogate w suszone owoce i orzechy to świetny pomysł na zdrowy i smaczny deser dla osób, które na co dzień zmagają się z długą listą spożywczych wyrzeczeń.

Bezglutenowe ciasto marchewkowe – prosty przepis na wyśmienitą przekąskę

Czas przygotowania: ok. 80 minut

Poziom trudności: łatwy

Liczba porcji: około 10

Potrzebna będzie mała keksówka lub tortownica

Składniki na ciasto marchewkowe bez glutenu:

1 szklanka mąki gryczanej – można ją łatwo przygotować samemu blendując około 2 szklanek surowej kaszy gryczanej,

500 g startej drobno marchewki,

0,5 szklanki oleju rzepakowego

0,5 szklanki mleka sojowego lub kokosowego,

1 szklanka wymieszanych suszonych owoców, np. moreli, żurawiny, rodzynek,

0, 25 szklanki wiórków kokosowych,

0,5 szklanki orzechów włoskich lub migdałów,

0,5 szklanki drobno posiekanych suszonych daktyli,

1 łyżka soku z cytryny,

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka octu jabłkowego,

cukier puder do dekoracji (opcjonalnie),

szczypta soli.

Jeżeli forma do pieczenia ciasta nie jest silikonowa lub teflonowa, należy ją posmarować niewielką ilością oleju i posypać płatkami owsianymi.

Sposób przygotowania bezglutenowego ciasta marchewkowego:

1. Wszystkie suszone owoce wsyp do miseczki i zalej mlekiem sojowym/kokosowym – i wstaw na 20 minut do lodówki.

2. Zmieszaj startą marchewkę z wiórkami kokosowymi, dodaj mleko z bakaliami, sok z cytryny, olej, orzechy i ocet. Włącz piekarnik i ustaw na 180 stopni Celsjusza.

3. Do osobnej większej miski przesiej mąkę i cynamon, dodaj proszek do pieczenia i szczyptę soli. Dodaj do tego mokre składniki i dokładnie wymieszaj.

4. Przelej ciasto do keksówki lub tortownicy – jeżeli nie są teflonowe lub silikonowe koniecznie nasmaruj je olejem i posyp płatkami owsianymi.

5. Wstaw ciasto do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz 40-60 minut.

6. Wystudzone bezglutenowe ciasto marchewkowe posyp cukrem pudrem.

Smacznego!