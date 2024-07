Syrop z cebuli to łatwy w przygotowaniu domowy środek na kaszel. Działa zarówno na kaszel mokry, jak i na suchy. Dodatkowo podnosi odporność organizmu i poprawia krążenie krwi.

Syrop z cebuli jako sposób na pozbycie się kaszlu jest znany od dawna. Tego naturalnego specyfiku, obok mleka z masłem i czosnkiem, używały już nasze babcie. Niejednemu dorosłemu choroba z dzieciństwa kojarzy się dzisiaj wyłącznie ze słodkim syropem z cebuli.

Drogocenne działanie cebuli

Cebula ma wiele cennych witamin i właściwości. Bogata jest w witaminę A, B i C, wapń, kwas foliowy, żelazo, błonnik, fosfor i magnez.

Wytwarzany z cebuli syrop jest dobrym, sprawdzonym lekarstwem na przeziębienie i kaszel. Jego stosowanie ma wiele plusów – radzi sobie także z niską odpornością, chorobami pęcherza, a dodatkowo poprawia krążenie. Często okazuje się, że syrop z cebuli działa lepiej niż syrop z apteki – jest całkowicie naturalny.

Syrop z cebuli pomaga na kaszel zarówno mokry, jak i suchy. Przy kaszlu mokrym syrop pomoże rozrzedzić, a następnie pozbyć się nieprzyjemnej wydzieliny z gardła. Przy kaszlu suchym zniweluje uczucie suchości w gardle i zapobiegnie bólowi gardła, zmniejszy także częstotliwość kaszlu.

Syrop z cebuli: przepis

Do wykonania syropu z cebuli potrzebne będą tylko dwa składniki: cukier oraz cebula. Dodatkowo trzeba przygotować słoik, w którym znajdzie się lekarstwo.

Cebulę pokroić na talarki i układać w słoiku warstwowo: cebulę, następnie dużo cukru, który całkowicie zasłoni cebulę, po czym znowu cebulę i tak naprzemiennie aż do wyczerpania składników. Po tym czasie należy przykryć i odstawić słoik z zawartością. Cebula szybko zacznie puszczać soki – po godzinie można już stosować powstały syrop. Zaleca się picie od dwóch do trzech łyżeczek syropu dziennie. Nie ma przeciwwskazań co do przyjmowania lekarstwa – mogą je stosować nawet dzieci.