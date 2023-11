1 z 11

Jeśli chcecie wiedzieć co nowego w polskim show-biznesie - czytacie Party.pl. Jeśli zaś chcecie być na czasie z premierami motoryzacyjnymi w Europie, musicie wybrać się do Genewy. To tam odbywa się jeden z najbardziej znanych na świecie spędów producentów aut, speców od motoryzacji, dziennikarzy itd. No chyba, że nie lubicie tłumów, nie macie ochoty na wycieczki do Szwajcarii, albo niezbyt pasuje wam kurs franka. Wtedy... też czytacie Party.pl. Zebraliśmy dla Was najciekawsze nowości z salonu. Wystarczy przejrzeć naszą galerię ;)

I niech Was nie zmyli zdjęcie na otwarcie. Choć w Genewie zobaczymy wiele futurystycznych propozycji - jak choćby ten unikatowy pojazd-robot o napędzie elektrycznym, Renault EZ-GO - my stawiamy raczej na auta, które lada moment trafią do naszych salonów. W Genewie pokazano sporo nowych wersji popularnych modeli. Wśród nich rynkowe hity, jak Skoda Fabia, Toyota Auris, Honda CR-V, czy najnowsza 6-tka Mazdy w wersji kombi. Sami zobaczcie!

