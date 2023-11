1 z 7

Hondę CR-V kochają chyba wszyscy. To od lat jeden z ulubionych modeli SUV na rynku. W Polsce uznawany za raczej duży i męski samochód, w USA - to ulubione auto gospodyń domowych, taki mały SUV do podwożenia dzieci do szkoły i na zakupy. Auto porządne, ładne, solidne, po prostu dobre. Tak było od pierwszej generacji tego auta, wypuszczonej już 22 lata temu.

Honda HR-V zadebiutowała 4 lata później, jako mały crossover do miasta. W odróżnieniu od większego kuzyna było to auto dużo odważniejsze, z oryginalnym designem, dla niektórych wręcz kontrowersyjne.

Ostra linia nadwozia nie wszystkim jednak przypadła do gustu i - co częste w bardzo oryginalnych projektach - dość szybko się zestarzała. I to mimo dość szybkiego, bo zrobionego już po 2 latach, face liftingu. Pewnie dlatego w 2006 roku model HR-V zniknął z rynku na długie lata. Wrócił dopiero w 2015 roku, tym razem jednak pomysł na niego jest zupełnie inny. Jak się wydaje dość prosty.

Wsiadając do HR-V nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że... siedzę w starym dobrym CR-V. Tak, podczas gdy CR-V znacząco urosło, zmieniło design, a nawet lekko charakter, HR-V jest niemal dokładnie tym, czym 10 lat temu był jego większy kuzyn. I to był chyba najlepszy pomysł na powrót tego modelu Hondy. Auto porządne, solidne, dla niektórych nawet nieco nudne - ale chyba w najlepszym możliwym znaczeniu tego słowa :)

