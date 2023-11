1 z 6

Jeździliśmy nową Dacią Duster i jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Auto zaprezentowano podczas 2-dniowej premiery prasowej połączonej z Rajdem Duster Nieznane Mazowsze, próbami terenowymi i licznymi prezentacjami.

Premiera drugiej generacji Dustera to pewnie jedna z bardziej oczekiwanych premier w tym roku. Wiadomo, Dacia Duster to jeden z najpopularniejszych kompaktowych SUV-ów na rynku. Ową popularność zawdzięczał dotąd - nie ma co ukrywać - w dużej mierze bardzo korzystnej cenie. Wiele osób obawiało się, że zmiana wyglądu i wyposażenia auta przyniesie również diametralne zmiany w cenniku. A jak jest naprawdę?

Nowy Duster - cennik, wersje, ile kosztuje

Znamy ceny nowej Dacii Duster. Pierwszy raz zaprezentowano je podczas oficjalnej premiery prasowej auta w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. I... dalej jest tanio!

W najtańszej wersji Access, za 39 900 zł mamy m.in. napęd 4x2, 115-konny silnik benzynowy, a do tego 6 poduszek powietrznych, ogranicznik prędkości, komputer pokładowy, elektryczne szyby przednie, czy centralny zamek. Wersja Essential z tym samym silnikiem i napędem kosztuje 6.5 tys. więcej (najdroższy diesel dCi 4x4 - 65 200 zł), ale dodatkowo dostajemy radio z Bluetooth, system kontroli zjazdu, regulacje wysokości fotela, regulację kierownicy i relingi dachowe. W wersji Comfort musimy zapłacić co najmniej 52 100 zł za tą samą benzynę 4x2. Najdroższa kombinacja tej wersji to 70 900, ale z automatyczną skrzynią w dieslu. Dodatkowo dostajemy klimatyzację manualną, światła przeciwmgłowe, tylne szyby regulowane elektrycznie, podobnie lusterka (dodatkowo podgrzewane), czy kierownicę pokrytą skórą. Najwyższa wersja Prestige zaczyna się od 56 900 zł. Mamy w niej czujnik martwego pola, system wspomagania parkowania tyłem, system multimedialny, szyby tylne przyciemniane czy 17-calowe alufelgi. Za najdrożeszego Dustera (bez opcji dodatkowych) zapłacimy 75 400 zł. To Prestige diesel z manualnem 4x4 albo diesel 4x2 w automacie.

A tu wszystkie kombinacje:

Do wyboru mamy silniki benzynowe 1.6 SCe (115 KM) i 1.2 TCe (125 KM) oraz diesla 1.5 dCi (90 KM) i 1.5 dCi (110 KM), dwie wersje napędu - 4x2 i 4x4 i trzy skrzynie biegów: 5-cio i 6-stopniowego manuala oraz 6-stopniowy automat.

Co więcej oferuje nam auto? Zobaczcie naszą galerię.