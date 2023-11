Reklama

Jak działają nowoczesne systemy wspomagania jazdy w aucie? FCA, LKA, HUD, HBA… nazw systemów jest wiele… Ale czy wiecie co znaczą? Wiadomo, że pomagają kierowcom i sprawiają, że jazda jest bezpieczniejsza. Ale w jaki sposób? Jak działają? Spróbujemy Wam to wyjaśnić. Sami przetestowaliśmy je w naszpikowanym nowoczesnymi rozwiązaniami Hyundaiu Kona. Zobaczcie jak działają “elektroniczni asystenci” (SmartSense) w tym nowoczesnym SUV.

Ostrzeganie o możliwej kolizji z przodu (FCA)

System FCA z ang. Forward Collision Alert z funkcją wykrywania pieszych pomoże Ci odpowiednio szybko zareagować, a również wyhamować, w razie zagrożenia zderzeniem z przodu auta. To również system chroniący pieszych. Czujniki FCA skanują drogę podczas jazdy. Gdy samochód “zauważy” przeszkodę - np. zatrzymane auto - ostrzega Cię dźwiękiem, wibracjami, sygnałami świetlnymi na tablicy. W przypadku Hyundaia Kona, jeśli to konieczne, system sam zwalnia, a nawet zatrzymuje samochód.

Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)

Lane Keep Assist - korzystając z przedniej kamery system śledzi pasy ruchu. Jeśli odkryje, że bezwiednie zjeżdżamy z naszego pasa (nie sygnalizując tego kierunkowskazem) ostrzeże nas sygnałem dźwiękowym i świetlnym (zaświeci się linia na wyświetlaczu) i w niektórych przypadkach (np. Hyundai) sam skoryguje tor jazdy tak, by utrzymać się w pasie. W praktyce reaguje nawet na dość ostrych łukach. Jest więc dużą pomocą w razie na przykład krótkiego przyśnięcia.

Wykrywanie pojazdów w martwym polu

przy zmianie pasa ruchu (BSD lub BSIS)

Wykrywanie martwego pola - czyli Blind Spot Detection albo Blind Spot Information System przyda się wtedy, gdy zawodzi nasz wzrok. Auto samo "widzi" auta na równoległych pasach, również te, które znajdują się w tzw. martwym polu, którego nie obejmuje lusterko wsteczne. Jeśli więc chcemy wyjechać na sąsiedni pas, a w niebezpiecznej odległości znajduje się na nim inny samochód, system ostrzeże nas o tym pomarańczowym światłem na lusterku oraz sygnałem dźwiękowym.

Inteligentne światła drogowe (HBA)

High Beam Assist - czyli asystent świateł długich docenią zarówno ci kierowcy, którzy go mają, jak i ci którzy w nocy jadą z naprzeciwka i przed dami. HBA bowiem samo reaguje na to, co dzieje się z przodu. Jeśli jest pusto i ciemno - sam zapali długie światła. Jeśli pojawi się auto z naprzeciwka - wyłączy je. A jeśli zaczniemy doganiać auto jadące w tym samym kierunku - automatycznie zmieni długość świateł tak, by nie razić kierującego nim kierowcy. Sprytne prawda?

Ostrzeganie o ruchu poprzecznym (RCTA)

System RCTA - z ang. Rear Cross Traffic Alert - pomoże Ci bezpiecznie wyjechać z parkingu. Wyobraź sobie sytuację gdy stoisz w rzędzie aut zaparkowanych prostopadle do jezdni i próbujesz wyjechać na ulicę nie widząc początkowo, czy nie nadjeżdża jakieś auto z boku. Zwykle po prostu wyjeżdżasz bardzo powoli i ostrożnie, uważając czy nic nie nadjeżdża. Z systemem ostrzegania oczywiście również zachowujesz ostrożność, jednak zaopatrzony w kamery z tyłu auta system ostrzeże Cię prawdopodobnie szybciej niż Ty jesteś w stanie cokolwiek zauważyć.

Park Assist

Jeszcze 8-10 lat temu był to najbardziej zaawansowany system instalowany jedynie w najdroższych i najbardziej luksusowych wersjach aut. Dziś dostępny jest już dla przeciętnych zjadaczy kilometrów, znacznie poprawiając komfort parkowania. Przy parkowaniu równoległym wystarczy bowiem włączyć kierunkowskaz i wsteczny bieg, na wyświetlaczu oznaczyć wskazane przez samo auto puste miejsce parkingowe i… puścić kierownicę. Resztę powinien zrobić za nas sam samochód.

Monitorowanie poziomu koncentracji kierowcy (DAA)

DAA, czyli Driver Attention Alert to system, który przyda się tym najbardziej przemęczonym kierowcom. Przy pomocy czujników wbudowanych w kierownicę auto wie bowiem, kiedy nasz chwyt jest mniej pewny i… sugeruje odpoczynek. W Hyundaiu Kona emituje miły dźwięk, a na wyświetlaczu pojawia się parująca filiżanka z kawą!

Head-up display (HUD)

Zwany dość brzydko po polsku wyświetlaczem przeziernym (bueeee). To mała szybka, która pojawia się automatycznie, lub wysuwana jest przez kierowcę tuż nad deską rozdzielczą. Widzimy przez nią jezdnię i to, co przed nami, a na niej samej wyświetlają się najważniejsze informacje - jak aktualna prędkość, ograniczenie prędkości obowiązujące na tym odcinku, czy kierunek sugerowany przez nawigację samochodową. W Hyundaiu Kona możemy zmieniać kolor na wyświetlaczu, jak również jego kąt nachylenia. Jeśli auto nie jest wyposażone w podobny system, można kupić samą szybkę podłączaną do smartfona.

