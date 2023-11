5 z 9

Za szybą Zatoka i promienie niemal zachodzącego już słońca (tylko dlaczego o 15.30!!!), a w rękach przyjemna kierownica. Lekko, delikatnie… No chyba, że trzeba przycisnąć. Autko ładnie wkręca się na wyższe obroty, a automat pozwala wycisnąć z naszej Cytryny trochę mocy. Akurat tyle, by bez problemu wyprzedzić blokujące nam drogę w stronę Jastarni zawalidrogi. Powyciskać ją można również w terenie. Wystarczy przekręcić centralnie położone na konsoli pokrętło Grip Control. Nadmorski piach, żwir, nawet kamienie… producent zadbał o to, by w miejscach szczególnie narażonych na drobne terenowe uszkodzenia były ochronne plastiki.