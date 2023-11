Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy przystrajamy drzewko choinkowe przeróżnymi ozdobami. Większość z nich możemy wykonać samodzielnie, wykorzystując do tego jedzenie. W taki sposób może powstać: łańcuch na choinkę z popcornu czy stroik na choinkę z precli bądź rożków na lody.

Własnoręczne przygotowywanie ozdób choinkowych to doskonały pomysł na spędzenie czasu z dzieckiem. Tworzenie dekoracji, a następnie przystrajanie nimi drzewka świątecznego to kreatywna zabawa dla malucha w każdym wieku.

Ozdoby choinkowe z popcornu

Gwiazdkowe dekoracje świąteczne, takie jak łańcuch na choinkę, można przygotować z popcornu. Jest on łatwy w przygotowaniu i warto do pracy zaangażować malucha, zapewniając mu popołudnie kreatywnej zabawy. Do przygotowania dekoracji potrzeba: kilku opakowań prażonego popcornu (3-4), grubej igły, sznurka lub żyłki, szklanki suszonej żurawiny oraz brokatu w sprayu w ulubionym kolorze. Łańcuch na choinkę powstanie poprzez naprzemienne nawlekanie żurawiny i popcornu, a na koniec spryskanie go błyszczącym sprayem. Przed użyciem brokatu, warto zabezpieczyć stół (np. gazetą) oraz ewentualnie podłogę przed zabrudzeniem się.

Ozdoby świąteczne z precli

Stroik na choinkę można wykonać ze zwykłych precli. Do wykonania ozdoby potrzeba jedynie: opakowania precli, ulubionej czekolady (np.: gorzkiej, mlecznej, białej) oraz kolorowych posypek czy koralików do ozdabiania ciast i lodów. Precle należy ułożyć w koło (szerszą stroną do zewnątrz) a następnie ich brzegi połączyć ze sobą płynną czekoladą (rozpuszczoną wcześniej w wodnej kąpieli). Gdy czekolada zastygnie, należy ułożyć drugą warstwę precli, tym razem szerszą stroną do wewnątrz i powtórzyć czynności, jak przy pierwszej warstwie. Gdy płyn zacznie delikatnie zastygać, wierzch można delikatnie oprószyć jadalną posypką.

Ozdoby na choinkę z rożków do lodów

Rożki do lodów mogą posłużyć jako forma do wykonania ozdobnych mini choinek, które sprawdzą się jako elegancka ozdoba świątecznego drzewka. Aby przygotować dekoracje, wystarczy przygotować kilka rożków do lodów, tabliczkę białej czekolady oraz jadalne perły do ciast. Czekoladę należy rozpuścić w kąpieli wodnej, a następnie obtoczyć w niej obficie rożek. Do wnętrza rożka wystarczy włożyć łyżkę i ozdobić powstałe drzewko perełkami. Dekorację trzeba przenieść do lodówki, aż czekolada zastygnie, a następnie można je powiesić na choince.