Przygotowując się do Bożego Narodzenia, musimy pamiętać nie tylko o kupnie prezentów, posprzątaniu wszystkich zakamarków czy upieczeniu pierników, ale także o stworzeniu w domu magicznego, świątecznego klimatu. Najlepiej przy pomocy własnoręcznie przygotowanych ozdób.

Już zaledwie kila ręcznie wykonanych dekoracji może sprawić, że na dłużej zatrzymamy w swoim domu magię świąt. Dodatkowo, sam proces wykonywania ozdób, może być okazją do spędzenia wartościowego czasu z najbliższymi. W końcu co może zjednoczyć nas bardziej niż wspólne oczekiwanie na najpiękniejszy dzień w roku?

Ozdoby choinkowe DIY

Najważniejszą świąteczną ozdobą każdego mieszkania jest oczywiście choinka. Aby nadać jej indywidualny charakter, warto zawiesić na niej kilka własnoręcznie wykonanych ozdób. Mogą to być na przykład:

Bombki – możemy owinąć je koronką, pomalować farbami lub zanurzyć w kleju i obsypać brokatem.

– możemy owinąć je koronką, pomalować farbami lub zanurzyć w kleju i obsypać brokatem. Łańcuchy – wykonane z papierowych kółeczek, mogą być naprawdę stylową dekoracją drzewka.

– wykonane z papierowych kółeczek, mogą być naprawdę stylową dekoracją drzewka. Pierniczki – nie dość, że ozdobione kolorowym lukrem ciasteczka prezentują się cudownie, to jeszcze wypełniają dom korzennym aromatem.

– nie dość, że ozdobione kolorowym lukrem ciasteczka prezentują się cudownie, to jeszcze wypełniają dom korzennym aromatem. Aniołki – osoby posiadające zdolności manualne mogą samodzielnie wykonać ozdoby na szydełku.

– osoby posiadające zdolności manualne mogą samodzielnie wykonać ozdoby na szydełku. Śnieżynki – do ich wykonania wystarczy biały lub srebrny brystol i nożyczki.

Do wykonania większości ozdób choinkowych można zaangażować całą rodzinę, także najmłodszych. Bez wątpienia będzie to dla nich świetna zabawa!

Ozdoby na świąteczny stół

Najpopularniejszym rodzajem własnoręcznie wykonywanych dekoracji na stół są minichoinki. Do ich wykonania wystarczy stożek (można wykonać go samodzielnie z brystolu lub tektury bądź kupić gotowy – ze styropianu), klej oraz wybrane ozdoby, na przykład… surowy makaron pomalowany na złoto. Stożek wystarczy dokładnie pokryć klejem, a następnie przykleić do niego makaron o kształcie muszelek lub świderków.

Zamiast makaronu użyć można szyszek – pomalowanych, pokrytych brokatem, ozdobionych cekinami lub małymi wstążeczkami. Oczywiście szyszki można również pozostawić w naturalnym kolorze – ozdoba będzie wówczas prezentować się stylowo i minimalistycznie.

Inną możliwością na wykonanie świątecznego stroika jest ułożenie kilku gałązek choinki i przeplecenie ich łańcuchem z koralików lub sznurem światełek. W środku ozdoby ustawić można kilka świeczek. Taka dekoracja świetnie sprawdzi się na wigilijnym stole.