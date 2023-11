Pomysł na śniadanie dla całej rodziny: zapiekany brązowy ryż z jabłkami, serkiem wiejskim, cynamonem i orzechami

Ryż z jabłkami na ciepło z dodatkiem serka wiejskiego to pomysł na zdrowe śniadanie dla całej rodziny. Po ugotowaniu ryżu z mlekiem, wystarczy przełożyć go do małego naczynia żaroodpornego, przykryć startym jabłkiem i zapiec w piekarniku, aż owoce zarumienią się.