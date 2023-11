Znalezienie atrakcyjnej cenowo oferty wyjazdu na urlop w okresie wakacyjnym, która będzie przy tym spełniała oczekiwania, jest sporym wyzwaniem. Zarówno w Polsce, jak i za granicą największą popularnością w tym okresie cieszą się nadmorskie kurorty. Zazwyczaj głównym powodem narzekań osób spędzających tam osób jest... duża liczba turystów. Aby móc w pełni wypocząć i cieszyć się urlopem, warto rozważyć wyjazd poza sezonem wakacyjnym!

Zdecydowanie największy popyt na wakacyjne wyjazdy zaczyna się w połowie czerwca i trwa do końca sierpnia. Nieco lepiej jest w maju i wrześniu, szczególnie w Polsce. Jeżeli jednak ktoś myśli o zagranicznych wojażach, to warto rozważyć wyjazd w miesiącach od października do kwietnia, z wyłączeniem okresów świątecznych.

Jakie są korzyści wyjazdów poza sezonem?

Zacznijmy od tego, że niezależnie, czy jest to urlop w Polsce, czy w innym kraju, największym plusem wakacji poza sezonem jest ich koszt. W tym pierwszym przypadku, decydując się na wyjazd nawet w maju lub wrześniu można zaoszczędzić kilkaset złotych na tygodniowym pobycie! Wprawdzie w tym okresie pogoda w Polsce nie zawsze jest idealna, ale trzeba pamiętać, że nawet w czasie wakacji nie ma gwarancji upałów.

Na zagranicznych wyjazdach w maju czy wrześniu też można zaoszczędzić, ale mniej. Wszystko dlatego, że mimo wszystko ten okres dla turystów z całego świata jest już atrakcyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że w nawet w najbardziej popularnych miejscach wypoczynkowych jest luźniej aniżeli ma to miejsce podczas wakacji. W przypadku polskich kurortów różnice są jeszcze bardziej widoczne. Wraz z zakończeniem roku szkolnego nadmorskie miejscowości pękają w szwach, a już na początku września świecą pustkami.

Jeżeli komuś zależy na spokojnym wypoczynku bez tłumów turystów, to opcja wyjazdu poza szczytem wakacyjnego sezonu jest dla niego. Należy jednak pamiętać o tym, że w Polsce w okresie przed i powakacyjnym zazwyczaj brakuje różnych sezonowych atrakcji.

Dokąd na wakacje jesienią albo zimą?

Osoby, które niekoniecznie lubują się w leniwym leżeniu na plaży i opalaniu się powinny rozważyć zagraniczne wyjazdy na urlop jesienią lub zimą. Uważa się, że jest to najlepszy czas na zwiedzanie lokalnych zabytków i poznawanie lokalnej kultury. Wtedy turystów jest mało, dzięki czemu dostęp do wielu miejsc jest łatwiejszy.

Jeśli chodzi o kierunki wakacji poza sezonem, które warto sprawdzić, to można zaliczyć do nich: Grecję, Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Decydując się na wyjazdy do tych krajów, można liczyć, że znajdzie się oferty w bardzo korzystnych cenach. Dalsze, bardziej egzotyczne wojaże będą wiązały się z większymi wydatkami.