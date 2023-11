Niekiedy sytuacja w firmie w miesiące letnie uniemożliwia wykorzystanie urlopu i celebrowanie pięknej pogody. Wyjściem z tej sytuacji jest odpoczynek od pracy po sezonie urlopowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu można swobodnie wypocząć, nie martwiąc się o wolne miejsce w hotelu czy też o problemy w odwiedzaniu atrakcji turystycznych w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym.

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Liczba jego dni w roku uwarunkowana jest stażem pracy. Osobie, która pracuje mniej niż 10. lat, przysługuje 20 dni urlopu w roku, natomiast pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę dłużej niż 10. lat, ma do wykorzystania 26 dni urlopu w roku.

Gdzie pojechać na wakacje po sezonie?

Urlop po sezonie może mieć swoje wady i zalety, jednakże dużo zależy od oczekiwań urlopowiczów oraz wybranego przez nich miejsca wypoczynku. Osoby, które decydują się na urlop we wrześniu i w październiku, a nadal chcą cieszyć się piękną pogodą, kąpielami w basenie lub w morzu, mogą postawić na wakacje w Grecji. W szczególności poleca się greckie wyspy: Kretę, Rodos, Kos – na których, w okresie wczesnojesiennym panują temperatury powyżej 30˚C. We wrześniu lub w październiku można odwiedzić także Albanię, Chorwację, Egipt, Dominikanę i Wyspy Kanaryjskie.

Osoby, które decydują się na spędzenie urlopu poza sezonem w Polsce, raczej nie mogą liczyć na upały. Jednakże w zamian mogą wybrać się na wycieczkę w polskie góry i cieszyć się piękną złotą jesienią.

Atrakcje turystyczne po sezonie

Jedną z zalet urlopu po sezonie jest to, że atrakcje turystyczne nie są oblegane i nie trzeba czekać kilku godzin w kolejce w celu zwiedzenia muzeum. Z tego powodu urlop jesienią polecany jest osobom, które cenią sobie spokój i niezbyt dobrze czują się w zatłoczonych pomieszczeniach. Poza tym urlop po sezonie daje możliwość swobodnego zwiedzania, obcowania ze sztuką i zabytkową architekturą.

Urlop jesienią a koszty wycieczki

Podstawową zaletą podróżowania w jesieni są znacznie mniejsze koszty wycieczki, aniżeli w sezonie. W tym czasie biura podróży oferują wycieczki last minute, które mogą kosztować nawet 50% taniej od ceny katalogowej. Nie bez znaczenia jest to, że w przypadku tego typu ofert istnieje bardzo małe ryzyko odwołania wyjazdu z powodu braku chętnych. Wycieczki z oferty last minute nie sprawdzą się w przypadku zorganizowanych osób, które lubią wcześniej planować sposób spędzania czasu.

Urlop poza sezonem z dziećmi

Na urlop poza sezonem można wybrać się również z dziećmi. Może być to jednak kłopotliwe w przypadku młodzieży szkolnej lub dzieci, które uczęszczają do przedszkola. W takim wypadku wyjściem z tej sytuacji jest pozostawienie dzieci pod opieką rodziców lub teściów. Można również zdecydować się na zabranie dzieci na wakacje mimo ich obowiązku szkolnego po uprzednim porozmawianiu z wychowawcą.