Spływy kajakowe potrafią sprawić dużo radości, jeśli organizowane są w większej grupie osób. Kilkudniowe wyprawy wodnym szlakiem to możliwość podziwiania widoków z innej perspektywy. Do takiej formy spędzania wolnego czasu należy się jednak odpowiednio przygotować.

Kajak, mimo że wydaje się niewielkich rozmiarów, wbrew pozorom jest bardzo pojemny. Najważniejsze, aby zapakować do niego wszystkie niezbędne rzeczy, np. ubrania, namiot, jeśli plan przewiduje biwak, oraz jedzenie i picie.

O czym trzeba pamiętać, wybierając się na spływ?

Nie można zapomnieć o odpowiednim spakowaniu rzeczy w nieprzemakające i wodoszczelne worki, w które można zaopatrzyć się w każdym sportowym sklepie. W ostatecznym wypadku można użyć worków foliowych np. tych, które oryginalnie przeznaczone są do pakowania rzeczy lub po prostu śmieci i są w każdym domu. Trzeba pamiętać, że woda dostanie się wszędzie, a na spływie może się wiele wydarzyć - deszcz, a nawet wywrotka kajaku. Trzeba zadbać o telefony i inne sprzęty, które źle reagują na wilgoć i zalanie.

Jeśli to wyprawa z biwakiem, koniecznie pakujemy namiot. Najlepiej, aby nie zajmował zbyt dużo miejsca i był szybki w obsłudze. Obecnie można kupić lub pożyczyć namioty, które rozstawia się w kilka minut. Ważne oczywiście, aby był wyposażony w zintegrowaną podłogę i odpowiednie zabezpieczenie przed deszczem. Jeśli to prawdziwa wyprawa survivalowa to konieczne jest zabranie ze sobą jedzenia i kuchenki gazowej - nie każdy będzie jadł przez całą wyprawę kanapki. W kajaku powinna też znaleźć się apteczka oraz zabezpieczone przed wilgocią leki, jeśli ktoś musi je przyjmować. Nie wolno zapomnieć też o przeciwdeszczowych ubraniach!

Który szlak wodny wybrać na wyprawę kajakiem?

Miejsce spływu zależy od tego, na ile dni zaplanowana jest wyprawa, w której trzeba uwzględnić transport na wyznaczone miejsce. Weekend majowy to okazja do dłuższych podróży, dlatego można odwiedzić okolice, które wcześniej skreślone były z listy, z racji zbyt krótkiego urlopu. Dobrze wcześniej zorientować się z usług której wypożyczalni najlepiej skorzystać - ważne aby wybrana firma dostarczyła kajaki na czas i odebrała nas w wyznaczonym miejscu.

Jeśli chodzi o przygotowania fizyczne, jest to ten typ rekreacji, który zakłada przede wszystkim przyjemność z przebywania na łonie natury. Tutaj każdy może płynąć własny tempem. Nawet jeśli ktoś jest zupełnym początkującym, po kilku nieudanych próbach manewrowania kajakiem, nabiera odpowiedniej wprawy.

Dobrze jest też wcześniej wytyczyć dokładnie trasę i uwzględnić miejsca na postój i nocleg. Zbyt długie odcinki mogą skutecznie zniechęcić, a dokuczliwe zmęczenie nie pozwoli się cieszyć z pięknych widoków.