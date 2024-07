Jeziora lubuskie przyciągają czystą wodą, dziką przyrodą i atrakcjami wodnymi. Można zwiedzić elektrownię wodną, gotycki zamek joannitów, zbudowany w pięknym parku, czy jedną z winnic.

W Krainie Pięciuset Jezior, czyli na malowniczej Ziemi Lubuskiej na zachodzie Polski, znajduje się przeszło 600 jezior o łącznej powierzchni ponad 13 tysięcy hektarów.

Co robić nad jeziorami lubuskimi - wodne atrakcje dla dzieci i dorosłych

Nad wodą nikt nie może się nudzić. Wodne atrakcje nad jeziorami lubuskimi to nie jedynie leżenie na plaży czy pływanie w krystalicznie czystej wodzie. Coraz większa liczba kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli przyciąga takimi wodnymi atrakcjami, jak: spływy kajakowe, wędkowanie, windsurfing, nurkowanie. Najbardziej znane jeziora to Sławskie, Dąbie, Niesłysz oraz Łagowskie. Liczne ośrodki żeglarskie, stanice, wypożyczalnie sprzętu ulokowane są na trasie cenionych szlaków wodnych o walorach przyrodniczych. Znajdują się przy nich piękne wsie z agroturystyką, atrakcyjna turystycznie elektrownia wodna (niedaleko miejscowości Dobiegniew) czy gotycki zamek joannitów (w Łagowie). Organizowane są zawody wędkarskie oraz letnie obozy, na których można zdobyć uprawnienia żeglarskie bądź nauczyć się pływać na desce.

Winnice przy jeziorach na Szlaku Wina i Miodu

Nie trzeba wyjeżdżać do Francji czy Włoch, żeby wziąć udział w degustacjach lokalnych win, obejrzeć winnicę, a nawet kupić sadzonki do samodzielnej uprawy winorośli. Właściciele służą fachowymi poradami i opowiadają ciekawe historie o plantacjach. Można tu również skorzystać z pokoi w gospodarstwach agroturystycznych i poznać tradycje, specjały powstające z winogron oraz produkty charakterystyczne dla regionu. Czyste plaże, miejsce na biwak czy grilla, dzika przyroda i mało zmienione w wyniku działalności człowieka lasy przyciągają zarówno miejscowych wędkarzy i grzybiarzy, jak i licznych turystów. Biesiady przy ogniskach do późnej nocy to często obserwowane elementy zwiedzania winnic. Można się zapisać na warsztaty winiarskie lub kulinarne, a także somelierskie.