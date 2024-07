Owsianka znana jest każdemu, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z właściwości odżywczych jakie posiada ta niepozorna potrawa. Jedzenie owsianki działa korzystnie na pracę układu trawiennego, odpornościowego oraz krwionośnego i jest również doskonałym sposobem na odchudzanie.

Dlaczego? Ranking najzdrowszych produktów na świecie umieszcza płatki owsiane na 3 miejscu (za owocami palmy acai i czosnkiem), dzięki czemu nie mamy już wątpliwości że są kopalnią składników odżywczych, witamin i minerałów. Udowodniono, że jedzenie owsianki powoduje, że jesteśmy bardziej wytrzymali fizycznie. Jest ona idealną przekąską pomiędzy posiłkami jak również świetnie sprawdza się jako samodzielne danie.

Dieta owsiana

Indeks glikemiczny = 40 oraz zawartość 378 kcal w 100 g suchych płatków

Dzięki temu owsianka jest posiłkiem dietetycznym, ale należy pamiętać, aby nie gotować płatków (ponieważ powoduje to przemiany, które podnoszą ten indeks do wartości wysokiej) – wystarczy zalać je ciepłą wodą lub mlekiem.

Dzięki dużej zawartości błonnika pęcznieją w żołądku, zapewniając na długo uczucie sytości oraz sprawiając, że niewielka ilość może zaspokoić nasz głód.

Dieta owsiana jest bardzo popularna dzięki swojej skuteczności. Jest to dobry sposób na zrzucenie kilku zbędnych kilogramów. Jej zasady są proste – w ciągu jednego dnia w tygodniu jemy wyłącznie posiłki na bazie płatków owsianych. Osoby bardzo zdeterminowane mogą jeść same płatki zalane ciepłą wodą. Jeżeli jednak zależy nam na walorach smakowych, możemy dodać łyżkę suszonych owoców, mleko. Na obiad możemy przygotować owsiankę na bazie warzywnego bulionu, dodając różyczkę brokuła, w ramach przekąski doskonale sprawdzają się płatki uprażone na suchej patelni dodane do jogurtu naturalnego lub kefiru ze świeżym owocem np. jabłkiem, kiwi. Kolacja może być podobna do śniadania, wszystko zależy od naszych potrzeb. Pamiętajmy jednak, by oprócz owsa i warzyw oraz owoców ewentualnie mleka nie jeść nic innego.

Pamiętajmy, że we wszystkim należy zachować umiar. Płatki owsiane zawierają kwas szczawiowy, który spożywany w nadmiernych ilościach może powodować wzdęcia i bóle brzucha. Dlatego owsiankę jemy często i w małych porcjach.