Opóźnione dojrzewanie płciowe najczęściej spowodowane jest zaburzeniami w gospodarce hormonalnej organizmu. Jego przyczyną mogą być zarówno czynniki genetyczne, jak i chorobowe. Za opóźnione dojrzewanie płciowe może odpowiadać: cukrzyca, mukowiscydoza, astma oraz nadczynność i niedoczynność tarczycy.

Dojrzewanie płciowe, nazywane również pokwitaniem, rozpoczyna się pomiędzy 7. a 13. rokiem życia u dziewczynek, a u chłopców – pomiędzy 9. a 15. rokiem życia.

Dojrzewanie płciowe – czym jest?

Dojrzewanie płciowe jest procesem trwającym około 5 lat. W tym czasie dokonują się zmiany w wyglądzie człowieka, a także pojawiają się nowe potrzeby i zainteresowania. Zmienia się również sylwetka, barwa głosu i sposób poruszania się. Przebieg pokwitania uzależniony jest od płci, diety, miejsca zamieszkania oraz czynników genetycznych. W trakcie dojrzewania płciowego u młodych kobiet zaczynają uwalniać się estrogeny i progesteron, co skutkuje: powiększeniem się narządów płciowych, wzrostem piersi, pojawieniem się owłosienia w miejscach intymnych i krwawieniem miesiączkowym. Natomiast u młodych mężczyzn zachodzi mutacja, powiększają się narządy płciowe, pojawia się owłosienie łonowe, dochodzi także do wzrostu masy mięśniowej.

Choroby opóźniające dojrzewanie płciowe

Podstawową przyczyną opóźnienia dojrzewania płciowego są czynniki genetyczne, co nie powinno budzić niepokoju. Częstym podłożem opóźnienia pokwitania są także choroby, w tym: astma, cukrzyca, mukowiscydoza. Niekiedy związane jest ono z zaburzeniami odżywiania, niedoborem wartości odżywczych – anemią oraz anoreksją.

Jak rozpoznać i leczyć opóźnione dojrzewanie płciowe?

W celu rozpoznania przyczyn opóźnionego dojrzewania płciowego, należy udać się do ginekologa, który na początku przeprowadza wywiad z pacjentem oraz z jego rodzicami. Oprócz tego określa on również wiek kostny oraz zleca przeprowadzenie badań: moczu, morfologii krwi oraz, ewentualnie, poziomu hormonów we krwi. W przypadku, gdy za opóźnienie pokwitania odpowiadają zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki hormonalnej organizmu, koniecznie jest wdrożenie leczenia hormonalnego.