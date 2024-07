Pierwsze objawy częstych chorób psychicznych to unikanie ludzi oraz nieuzasadniony lęk, którego przyczyn dziecko nie potrafi wytłumaczyć. Poczucie zobojętnienia występuje zarówno w schizofrenii, jak i w depresji. Uporczywe myśli np. o tym, że wydarzy się coś złego, nie pozwalają normalnie żyć dzieciom z nerwicą natręctw.

Przyczyny powstawania chorób psychicznych powiązane są z wcześniejszymi wydarzeniami w życiu dziecka, z którymi nie umiało sobie poradzić. Takie sytuacje to np. nagła śmierć kogoś bliskiego, przeżycie poważnego wypadku samochodowego, molestowanie seksualne.

Pierwsze objawy choroby psychicznej – schizofrenia

Schizofrenia należy do zaburzeń psychopatycznych, którą cechuje nieadekwatne postrzeganie rzeczywistości przez chorego. To znaczy, że chory na schizofrenię widzi rzeczy faktycznie nieistniejące. Główne objawy schizofrenii u dzieci to:

zaburzenia myślenia, np. urojenia, rozkojarzenie, tworzenie nowych wyrazów,

zaburzenia percepcji w postaci omamów słuchowych i halucynacji,

izolacja od rodziny, rówieśników,

uczucie zobojętnienia,

autyzm,

brak płynności w rozmowie,

jednoczesne przeżywanie dwóch sprzecznych emocji, np. radości i smutku,

dziwne zachowania np. mówienie do siebie,

nierealne przekonania, np. przeświadczenie o istnieniu sił nadprzyrodzonych.

Jakie są objawy zaburzeń psychicznych z depresją u dzieci

Depresji najczęściej towarzyszą takie objawy, jak paniczny lęk np. przed wyjściem z domu i fobia społeczna, czyli chorobliwa nieśmiałość podczas rozmawiania z ludźmi lub przebywania w ich towarzystwie. Jeżeli u dziecka występują poniższe objawy, warto skonsultować się z psychologiem:

smutek, nieuzasadnione wybuchy płaczu,

zobojętnienie – dziecko nie cieszy się rzeczami lub sytuacjami, które kiedyś sprawiały mu radość,

poczucie lęku i niepokoju, którego dziecko nie umie wyjaśnić,

cięcia się ostrymi narzędziami, przypalanie papierosem,

myśli typu: „życie jest bez sensu”, „nie wiem po co żyję”,

podejmowanie czynności pod wpływem impulsu, np. upijanie się,

myśli samobójcze, próby odebrania sobie życia,

uczucie bycia niepotrzebnym, obwinianie się za coś na co dziecko nie miało wpływu, np. rozwód rodziców.

Nerwica natręctw – objawy choroby psychicznej u dziecka

Nerwica natręctw czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne to silne stany lękowe przeszkadzające dziecku normalnie funkcjonować. W głowie malca pojawiają się natrętne myśli, wzbudzające niepokój. Lęk związany jest najczęściej z codziennymi czynnościami, jak wychodzenie do szkoły i nieuzasadniony strach, „że zdarzy mi się coś złego, kiedy przejdę przez próg domu”. Główne objawy nerwicy natręctw u dzieci to:

obsesja na punkcie zarazków, np. ciągłe mycie rąk,

notoryczne wątpliwości, np. czy światło jest wyłączone, czy drzwi są zamknięte,

myśli o przemocy, o zrobieniu komuś krzywdy,

częste liczenie przedmiotów, analizowanie liczb,

natrętne myśli o aktach seksualnych, często budzących niesmak,

martwienie się o to, że może wydarzyć się coś złego.