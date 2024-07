Nordic walking – wady i zalety chodzenia z kijkami

Nordic walking – zalety tej formy aktywności to przede wszystkim ćwiczenie całego ciała oraz możliwość dostosowywania intensywności treningu do własnych potrzeb i możliwości. Wadą chodzenia z kijkami jest zależność od warunków atmosferycznych, ale jest to również uzależnione od determinacji osoby trenującej.