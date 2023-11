Wielkanocne ciasta są nieodłącznym elementem świątecznego stołu. Miłym zaskoczeniem dla gości będzie przygotowanie, oprócz tradycyjnego mazurka, babki i sernika nietypowych ciast. Smaczną propozycją jest chałwowe ciasto bez pieczenia lub lekkie ciasto z musem truskawkowym.

Na wielkanocnym stole pojawia się wiele tradycyjnych potraw. Wśród nich nie może zabraknąć domowych wypieków, takich jak: babka piaskowa, sernik, mazurek z orzechami czy smaczny keks z dodatkiem bakalii. Sposobem na zaskoczenie gości jest przygotowanie również innych, nietypowych ciast wielkanocnych.

Przepis na wielkanocne ciasto chałwowe bez pieczenia

Składniki:

600 g herbatników maślanych (mogą być kakaowe),

1 słoiczek dżemu z czarnej porzeczki,

1 litr mleka,

po 3 łyżki: mąki pszennej i ziemniaczanej,

2 żółtka,

½ szklanki cukru,

200 g miękkiego masła,

300 g waniliowej chałwy,

3 łyżki likieru amaretto,

100 g pokruszonej chałwy, tarta czekolada do dekoracji.

Sposób przygotowania:

1. Odlej półtorej szklanki mleka. Dodaj mąkę pszenną i ziemniaczaną, żółtka jaj, cukier, likier. Dokładnie wymieszaj za pomocą rózgi.

2. Pozostałe mleko zagotuj (aż zacznie kipieć). Wlej do niego przygotowaną masę z mleka, mąki, cukru, żółtek i likieru. Całość energicznie mieszaj. Zagotuj, co chwilę mieszając.

3. Gotowy budyń (po zagotowaniu) odstaw z ognia. Przelej do czystej miski i odstaw do całkowitego ostygnięcia.

4. Masło ubijaj przez około 3 minuty, aż do powstania puszystej masy. Następnie do masła dodawaj budyń - stopniowo i ciągle ubijając. Na koniec do masy dodaj pokruszoną chałwę. Całość zmiksuj.

5. Przygotuj formę o wymiarach 20x30 cm. Wysmaruj ją masłem i wyłóż papierem do pieczenia. Układaj naprzemiennymi warstwami herbatniki i krem chałwowy - powinny powstać 4 warstwy. Na końcu (na wierzchu ciasta) ma być warstwa kremu. Drugą warstwę z herbatników posmaruj dżemem porzeczkowym.

6. Ciasto wstaw do lodówki na całą noc. Przed podaniem wierzch ciasta posyp startą czekoladą i pokruszoną chałwą.

Przepis na wielkanocne ciasto czekoladowe z truskawkowym musem

Składniki na czekoladowy spód:

125 g masła,

100 ml wody,

200 g gorzkiej czekolady,

2 łyżki likieru amaretto,

180 g drobnego cukru,

5 jajek,

¼ szklanki mąki pszennej.

Składniki na truskawkowy mus:

450 g truskawek (świeżych lub mrożonych),

kilka truskawek świeżych do dekoracji,

1 galaretka truskawkowa,

sok wyciśnięty z 1 cytryny,

150 g cukru pudru,

500 ml śmietanki kremówki 36% (schłodzonej).

Składniki na galaretkę:

⅔ szklanki kompotu truskawkowego,

1 łyżeczka żelatyny.

Sposób przygotowania:

1. Do garnka włóż masło i czekoladę. Wlej likier i wodę. Całość podgrzej na małym ogniu, ciągle mieszając, do uzyskania gładkiej masy. Odstaw z ognia.

2. Żółtka ubij z połową cukru (około 90 g), aż powstanie puszysta i gęsta masa. Oddzielnie ubij białka z resztą cukru do uzyskania sztywnej masy.

3. Piekarnik nagrzej do temperatury 160 stopni Celsjusza (bez termoobiegu). Przygotuj formę o wymiarach 21 x 28 cm. Posmaruj ją masłem i wyłóż papierem do pieczenia.

4. Do ubitych żółtek dodaj przestudzoną masę czekoladową. Całość delikatnie wymieszaj łyżką. Do masy dodaj pianę z białek. Ponownie wymieszaj łyżką do uzyskania jednolitej masy.

5. Przygotowaną masę wyłóż do formy i wstaw do piekarnika. Piecz przez około 30 minut. Następnie wyjmij formę z piekarnika i całkowicie ostudź.

6. Jeśli korzystasz z mrożonych owoców, przed przygotowaniem musu rozmroź je. Truskawki opłucz i usuń szypułki. Zmiksuj owoce za pomocą blendera wraz z sokiem z cytryny. Uzyskaną masą przełóż do garnka. Dodaj cukier puder. Cały czas mieszając, podgrzewaj na wolnym ogniu, aż do rozpuszczenia cukru.

7. Do truskawkowej masy dodaj galaretkę w proszku. Kontynuuj podgrzewanie, cały czas mieszając. Nie zagotowuj musu. Po rozpuszczeniu galaretki, truskawkowy mus zdejmij z ognia i ostudź.

8. Śmietankę kremówkę ubij na sztywną pianę. Dodaj do ostudzonego musu truskawkowego delikatnie mieszając. Gotowy mus wyłóż na ostudzony spód czekoladowy. Ciasto wstaw do lodówki na całą noc.

9. Przygotuj galaretkę. Żelatynę wsyp do bardzo ciepłego kompotu. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny. Galaretkę wyłóż za pomocą łyżki na zastygnięty mus. Ciasto wstaw do lodówki na około godzinę do zastygnięcia galaretki. W międzyczasie (gdy galaretka lekko stężeje) udekoruj wierzch ciasta świeżymi truskawkami.

Smacznego!