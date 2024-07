Chrom jest mikroelementem, który odpowiada m.in. za prawidłowy poziom insuliny w organizmie. Pełni też ważną funkcję w utrzymaniu równowagi między „dobrym” i „złym” cholesterolem.

Chrom stosuje się w odchudzaniu, ponieważ znacznie zmniejsza apetyt, a także chęć na słodycze.

Niedobór chromu może objawiać się zmęczeniem

Gdy dostarcza się organizmowi zbyt mało chromu, wzrasta poziom cholesterolu, cukru we krwi, a także pojawia się tzw. wilczy apetyt. Niedobór chromu jest groźny dla człowieka również dlatego, że sprzyja zachorowaniu na cukrzycę typu 2. W radykalnym niedoborze może wywoływać zaburzenia koordynacji ruchowej oraz drętwienie palców u rąk i nóg.

Sygnałami, że w organizmie jest zbyt mało chromu, mogą być bóle głowy, uczucie zmęczenia i ogólne rozdrażnienie, a nawet lęki. Zwiększone zapotrzebowanie na ten pierwiastek mają ci, którzy wykonują ciężką pracę fizyczną, uprawiają wyczynowo sport i spożywają wiele produktów o dużej zawartości cukru.

Chromu dostarczają jabłka, brokuły i pieczywo wieloziarniste

Niedobory chromu można uzupełniać suplementami, jednak należy to robić po konsultacji z lekarzem. Natomiast na co dzień warto spożywać produkty, które uzupełnią braki tego mikroelementu w sposób naturalny. Najwięcej chromu zawierają drożdże, jabłka, jajka, gotowana wołowina oraz pełnoziarniste pieczywo i gruboziarniste kasze. Źródłem tego pierwiastka są również brokuły, owoce morza, ryby czy zielony groszek. Wchłanianie chromu poprawia witamina C, natomiast hamują produkty bogate w wapń. Dlatego szczególnie ważne jest, by dieta była różnorodna i zbilansowana.