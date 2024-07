Nasiona kminku mają charakterystyczny aromat. Przyprawia się nimi marynaty, wypieki, tłuste potrawy mięsne, sery, dania z kapusty. Kminkiem aromatyzuje się też alkohol. Nasiona kminku warto dodawać do potraw, ponieważ ułatwiają trawienie, zapobiegają kolce, działają rozkurczowo i odświeżają oddech.

Kminek do potraw mięsnych

Kminek doskonale nadaje się do przyprawiania dań mięsnych, np.:

pieczeni mięsnych,

gulaszy wołowych i wieprzowych,

marynowania mięs,

pieczenia tłustego drobiu: gęsi, kaczek,

pasztetów,

smażonego karpia,

kwaśnicy z żeberkami,

pilawu z baraniną.

Kminek do dań warzywnych

Kminek warto dodawać też do potraw z warzyw, zwłaszcza tych, które mogą wywoływać wzdęcia, np. kapusty. Do dań warzywnych, które dobrze smakują przyprawione kminkiem, należą:

bigos,

leczo,

zupa fasolowa,

zupa grochowa,

zupa z soczewicy,

warzywne pasztety z soczewicy, grochu, fasoli, ciecierzycy,

warzywne pasty na kanapki,

kiszone warzywa, np. ogórki, buraki, kapusta,

pieczone ziemniaki,

młoda kapusta.

Kminek do wypieków

Nasiona kminku często dodaje się do chleba i bułek, można też przyprawić nim paszteciki z kapustą i grzybami lub mięsem, cebularze oraz ciasto cebulowe.

Kminek do napojów alkoholowych

Kminek może też być wykorzystany do przyrządzenia nalewki, kminkówki. Nalewka o intensywnym kminkowym aromacie doskonale pasuje do dań mięsnych oraz ryb, a także do dań z kapusty, fasoli i grochu.