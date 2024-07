Nasiona lnu są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, dzięki czemu pomagają walczyć z miażdżycą poprzez zmniejszanie poziomu cholesterolu we krwi. Śluz zawarty w siemieniu lnianym działa ochronnie na żołądek i jelita, dlatego zaleca się jego spożywanie osobom z chorobą wrzodową.

Poza pozytywnym działaniem na układ pokarmowy napar z siemienia lnianego pomaga również w odkrztuszaniu wydzieliny w chorobie dolnych dróg oddechowych.

Odwar z siemienia lnianego ochrania żołądek

Len to roślina oleista, ale wykorzystuje się jego nasiona też bez tłoczenia. Napar z siemienia lnianego stosuje się w chorobie wrzodowej i jako remedium na zaparcia. Ziarna lnu pod wpływem wody wytwarzają śluz. Działa on ochronnie na śluzówkę i łagodzi ból spowodowany przez wrzody, osłania je przed kwasem żołądkowym. By wykorzystać siemię lniane w tym celu, sporządza się z niego odwar. 1 łyżkę nasion lnu należy zalać 1 szklanką letniej wody, a następnie gotować przez kwadrans na małym ogniu. Po ostygnięciu i przefiltrowaniu odwar nadaje się do picia. Dolegliwości, jakie powoduje uszkodzony żołądek, łagodzi picie dwa razy dziennie po pół szklanki przygotowanego odwaru. Gęsty napój usunie ból, zgagę i pieczenie na długo, dzięki lepkiej konsystencji.

Napar z nasion lnu na zaparcia i w leczeniu oskrzeli

Aby przygotować napar z nasion lnu, wystarczy 1 łyżkę siemienia lnianego zalać szklanką wrzątku i zaparzać przez kwadrans. Taki napój stosowany rano i wieczorem pomaga uniknąć zaparć. Napar z siemienia lnianego działa też wykrztuśnie, ponadto leczy suchy kaszel. Można go używać również jako płukanki do ust – odkazi jamę ustną i przyspieszy gojenie się ewentualnych zmian śluzówki. Przeciwzapalnie i gojąco napar z siemienia lnianego działa też w formie okładów. Sprawdza się jako środek do przemywania czyraków, w półpaścu i do pielęgnacji skóry dotkniętej łuszczycą. Dzięki przeciwutleniaczom napar z siemienia lnianego opóźnia proces starzenia się skóry.

