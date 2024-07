Niechęć do nauki w pierwszej klasie może być skutkiem tego, że np. dziecko nie radzi sobie z przedmiotem, który większość klasy lubi. Warto wtedy, aby rodzic doceniał nawet najdrobniejsze postępy w nauce i chwalił mocne strony dziecka, nie karcąc za słabości.

Reklama

Odrabianie prac domowych to dla pierwszoklasisty nowość i żmudny obowiązek. Zanim dziecko przyzwyczai się to nauki w domu potrzebuje wskazówek od rodziców. Ważne, aby rodzice nie odrabiali lekcji za dziecko, a jedynie podpowiadali gdzie i jak szukać informacji lub motywowali do pracy.

Pierwszoklasista w szkole uczy się dla siebie, nie ocen

Gdy dziecko nie chce się uczyć, warto porozmawiać z nim o tym po co w ogóle ludzie zdobywają wiedzę. Zamiast powtarzać: Musisz się uczyć, bo jak nie to będziesz kopać rowowy w przyszłości, lepiej uświadomić dziecku, że uczy się dla siebie. Jeżeli będziesz dobry w tym co cię interesuje, w przyszłości będziesz odnosić sukcesy. Nie ma osoby, która jest najlepsza we wszystkim. Jeśli dziecko lubi pisać opowiadania i dobrze mu to wychodzi, lepiej skupić się na rozwijaniu tych umiejętności, niż np. matematyce, która go nie interesuje.

Rodzice jako przykład dla dziecka

Dzieci obserwują swoich rodziców i naśladują ich. Warto więc dawać dobry przykład w domu. Dobrze jest pokazywać dziecku, że nauka może być przyjemna i że w każdym wieku człowiek się uczy, np. mama kupiła sobie poradnik „Jak dbać o ogródek”. Warto czytać pierwszakowi o czymś co go interesuje. Jeżeli dziecko lubi psy, można sięgnąć po literaturę, w której główny bohater ma psa i przeżywa z nim przygody. Być może to zaciekawi malucha.

Zobacz także

Koncentracja na silnych stronach dziecka

Jeżeli dziecko nie jest wybitne z jakiegoś przedmiotu i nie interesuje się daną dziedziną – nie warto go karcić za kolejny zły stopień. Negatywna reakcja ze strony rodziców może spowodować, że dziecko zacznie bać się przedmiotu i nie będzie chciało się uczyć wierząc, że się do tego nie nadaje. Lepiej skupić się na mocnych stronach pierwszoklasisty. Docenianie i chwalenie nawet najmniejszych postępów w nauce zmotywuje dziecko do dalszej pracy, doda nadziei i odwagi.

Zapewnienie ciszy i spokoju podczas nauki

Jeśli w domu są inne dzieci uczące się, dobrze gdy rodzice zarządzą wspólną godzinę odrabiania lekcji. Pierwszoklasista powinien mieć oddzielny kąt do nauki w postaci biurka, lampki i wygodnego krzesła lub fotela. Kiedy dziecko się uczy warto zadbać, aby w tym czasie była cisza. Odkurzanie lub słuchanie muzyki warto przełożyć na później.

Reklama