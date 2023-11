Orzeźwiające napoje chłodzące to idealny wybór na letnie, upalne dni. Nawadnianie organizmu podczas wysokich temperatur jest bardzo ważne. Jeśli znudziło Ci się ciągłe picie wody, zajrzyj do naszych propozycji na świeże i kolorowe zimne napoje.

Prawidłowe nawadnianie organizmu jest bardzo ważne, szczególnie podczas dużych upałów. W ciepłe dni powinniśmy pić przynajmniej 3 litry wody dziennie. Oczywiście woda jest podstawą, ale jeśli za nią nie przepadasz lub już Ci się znudziła, możesz postawić na bardziej urozmaicone napoje. Idealnym wyborem będzie lemoniada, herbata mrożona lub koktajl z owoców, np. arbuza.

Przepis na lemoniadę w 3 smakach

Przepis na lemoniadę grejpfrutową

2 cytryny

1 czerwony grejpfrut

3 łyżki cukru lub miodu

litr wody

opcjonalnie: listki mięty

Cytryny i grejpfruty kroimy na grube plasterki, wrzucamy je do dzbanka i zasypujemy cukrem/zalewamy miodem. Ostawiamy na min. godzinę. Cytrusy zalewamy litrem ciepłej wody. Owoce ugniatamy w wodzie. Lemoniadę schłodzić i podawać z lodem i listkami mięty.

Przepis na lemoniadę tymiankową

2 cytryny

3 łyżki cukru lub miodu

litr wody

garść świeżego tymianku

opcjonalnie: gruszka

Cytryny kroimy w grube plasterki i wrzucamy do dzbanka razem z tymiankiem. Wodę z cukrem podgrzewamy do rozpuszczenia się cukru. Wodę należy schłodzić i wlać do dzbanka. Można dodać pokrojoną w plastry gruszkę.

Przepis na lemoniadę malinową

2 cytryny

2 łyżki cukru lub miodu

litr wody

200 g malin

Maliny gotujemy w wodzie z cukrem przez 15 minut. Cytryny kroimy na grube plasterki i wrzucamy do dzbanka. Zalewamy ostudzoną wodą z malinami.

Przepis na koktajl arbuzowy

połówka małego arbuza

sok z jednej cytryny

liście mięty

Arbuza zmielić blenderem lun malakserem. Dodać sok z cytryny i liście mięty.

Przepis na mrożoną herbatę

litr wody

2 torebki herbaty czarnej lub czerwonej

sok z jednej cytryny

cytryna

lód

opcjonalnie: cukier lub miód do smaku

W dzbanku zaparzyć herbatę. Dodać sok z cytryny i opcjonalnie cukier bądź miód. Ostudzić i schłodzić w lodówce. Podawać z lodem i plasterkiem cytryny.