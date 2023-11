Muffiny marchewkowe to pyszna wariacja na temat klasycznego ciasta marchewkowego. To proste i smaczne babeczki, które świetnie sprawdzą się w okresie jesienno-zimowym. Poniżej znajdziecie prosty przepis na muffinki marchewkowe, które wychodzą niesamowicie mięciutkie i wilgotne. Cynamon i imbir to dodatki dzięki których babeczki nabiorą charakteru, a w całym domu będzie pachnieć domowymi wypiekami.

Reklama

Przepis na muffinki marchewkowe

Składniki na muffinki

3 szklanki tartej marchewki

2 szklanki mąki

5 jajek wielkości M

szklanka oleju rzepakowego lub słonecznikowego

1 i 1/3 szklanki cukru

opakowanie cukru waniliowego

łyżeczka proszka do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

opcjonalnie: cynamon, imbir

Jak zrobić babeczki marchewkowe?

Marchewkę obrać i zatrzeć na tarce o grubych oczkach. Marchewkę przerzucić do dużej miski, dodać jajka i olej. Dokładnie zamieszać. W oddzielnej misce zmieszać mąkę, cukier, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól. W tym momencie można również dodać imbir i cynamon (po 1 łyżeczce). Do marchewki dodać wszystkie suche składniki i ponownie dokładnie zamieszać. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Babeczki przełożyć do papilotek i piec przez 20-30 minut do suchego patyczka.



Krem do babeczek marchewkowych

Babeczki marchewkowe są na tyle uniwersalne, że możemy do nich przygotować różne rodzaje kremów. Najprostszą opcją jest ubicie śmietany z cukrem lub cukrem waniliowym. Słodzik dodajemy po trochu aż krem będzie odpowiednio słodki. Jeśli mamy mało czasu, muffinki będę również świetnie smakować z samym cukrem pudrem.

Możemy również przygotować klasyczny lukier. Będzie nam do tego potrzebna 1 szklanka cukru pudru i 3 łyżki soku z cytryny lub z pomarańczy.

Bardzo smaczny jest również klasyczny krem mascarpone. Do jego przygotowania potrzebujemy:

250 g serka mascarpone,

250 g śmietanki kremówki 36%,

3-4 łyżki cukru pudru.

Najpierw ubijamy śmietankę, pod koniec dodajemy cukier puder. Dodajemy mascarpone i miksujemy aż do uzyskania gładkiego kremu. Staraj się miksować jak najkrócej, aby masa się nie zważyła. Na każdej babeczce układamy po łyżce kremu, można również posypać je orzechami, wiórkami czekolady lub kawałkami owoców.