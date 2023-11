Reklama

Niewielka Valetta to w rzeczywistości tętniące życiem serce wyspy, cicha Mdina zachwyca średniowieczną architekturą, a widok rozpościerający się z gozańskiej Cytadeli rekompensuje wspinaczkę ulicami Victorii. Wybierając się na Maltę, nie zapomnij odwiedzić tych 3 miejsc.

Malta - marokański klimat, włoskie jedzenie i wszechobecny angielski

Malta, najbardziej wysunięte na południe państwo europejskie, to w rzeczywistości niewielki kraj wyspiarski o powierzchni… Krakowa. I choć obecna Europejska Stolica Kultury swoją historią sięga czasów odleglejszych od egipskich piramid, powszechnie znana jest głównie ze swojej liberalnej polityki finansowej, będąc jednym z popularnych rajów podatkowych. Szkoda, bo Malta ma wiele do zaoferowania odwiedzającym ją turystom, a wszechobecny błękit, śródziemnomorski klimat i widoczne na każdym kroku brytyjskie wpływy sprawiają, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Kraj ten bowiem przywodzi na myśl kolaż miejsc, które już znamy: marokański klimat, włoską kuchnię i język z kraju Szekspira.

Turysta na Malcie - 3 rzeczy, które warto zobaczyć

Lot na Maltę z Polski trwa dwie i pół godziny, a doskonale skomunikowany transport miejski umożliwia szybkie i wygodne podróżowanie po wyspie. Upalne lato i łagodne zimy sprawiają, że turyści równie chętnie odwiedzają Maltę także w inne, mniej wakacyjne pory roku. Niezależnie od tego w jakim terminie planujesz odwiedzić tę europejską wyspę jest kilka miejsc, które koniecznie musisz zobaczyć. Poniżej prezentujemy listę top 3. miejsc do zwiedzenia na Malcie.

Valletta - ulicą Republiki do Ogrodów Barraka

Stolica Malty rozciąga się na powierzchni zaledwie 0,8 mkw, a mimo to na jej zwiedzanie warto poświęcić cały dzień. Wycieczkę warto zacząć od Fontanny Trytona, dochodząc ulicą Republiki do fortu Elma i okrążyć miasto, zaglądając do Dolnych i Górnych Ogrodów Barraka. Zostań w mieście do wieczora i posłuchaj gwaru miasta, zanurz się w małe, klimatyczne uliczki i daj zaskoczyć odpoczywającym w cieniu maltańskim kotom. Klasycznie barokowa architektura i otaczające zewsząd morze dają niezapomniane wrażenie.

Mdina - Miasto Ciszy

Mdina, piękne miasteczko o średniowiecznym rodowodzie usytuowane jest w samym środku wyspy na największym jej wzniesieniu. Kameralna, ponadczasowa - trudno opisać klimat tego otulonego murem obronnym w całości zbudowanego z piaskowca miasta, w którym nieliczni mieszkańcy proszą turystów o ciszę i uszanowanie ich prywatności.

Gozańska Cytadela

Choć wycieczka na Gozo, największą wyspę archipelagu maltańskiego, wymaga podróży promem warto odbyć ją choćby dla gozańskiej Cytadeli. Ta XVII wieczna, olbrzymia budowla chroniąca w przeszłości mieszkańców wyspy przed atakami wrogich wojsk jest dzisiaj głównym punktem orientacyjnym wyspy i największą atrakcją turystyczną Victorii - stolicy Gozo.