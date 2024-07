Malina od dawna ceniona jest za swoje działanie podobne do aspiryny, pobudzające pracę gruczołów potowych, obniżające gorączkę.

Reklama

Maliny są źródłem wielu witamin i mają wiele wartości odżywczych, a w 100 gramach zawierają tylko 47 kcal. Tak więc to owoce, które w sezonie można śmiało podjadać, a poza sezonem korzystać z ich przetworów.

Owoce malin są nie tylko pyszne, ale i zdrowe

Maliny są źródłem witaminy C, która jest antyoksydantem (czyli m.in. spowalnia proces starzenia się) oraz witaminy z grupy B (które wpływają korzystnie m.in. na funkcjonowanie układu nerwowego). Maliny są bogate w błonnik: na 100 gramów tych owoców aż 6,8 grama to właśnie błonnik, zatem świetnie wpływają one na proces trawienia. Potas, magnes i żelazo zawarte w malinach wpłyną korzystnie na pracę mięśni oraz układ krwionośny.

Wykorzystać można także liście krzewów

Wiele osób wykorzystuje owoce, ale nie każdy wie, że wartościowe są również liście krzewów malin. Napar z takich liści może być pomocny m.in. w łagodzeniu dolegliwości miesiączkowych, a dzięki właściwościom przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym można zadbać o usprawnienie pracy jelit w przypadku biegunki.

Zobacz także

Maliny jako wsparcie przy przeziębieniu

Maliny uważane są często za pomoc w walce z przeziębieniem. I słusznie. Zawierają salicylany, które swoim działaniem przypominają działanie aspiryny. Pobudzają pracę gruczołów potowych - wspomagają wydzielanie potu, który parując ze skóry, obniża temperaturę ciała, zatem ma działanie przeciwgorączkowe.

Reklama

Osoby, które mają problemy z niewydolnością nerek lub wykazują objawy alergiczne po zjedzeniu malin, powinny być ostrożne podczas wykorzystania tych owoców w swoim jadłospisie.