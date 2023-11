Makaron z pesto jest daniem smacznym, sycącym i zdrowym. Można je zrobić w ekspresowym tempie, a wszystkim będzie smakować. Sprawdź jak można zrobić zielone i czerwone pesto w domu. Jak przygotować makaron z pesto bazyliowym i z suszonych pomidorów. Wypróbuj przepis na makaron z pesto i kurczakiem lub makaron z pesto i tuńczykiem.

Dania z makaronem kojarzą się z Włochami, nic więc dziwnego, że często mają inny składnik także kojarzący się z tym krajem. Makaron z pesto jest fantastyczną bazą do przygotowania wielu znakomitych potraw. W zależności od naszych upodobań smakowych, możemy przygotować makaron z pesto i kurczakiem, makaron z pesto i pomidorami czy makaron z pesto i tuńczykiem. Jednak wiele możliwości różnych kombinacji smakowych to nie koniec zalet.

Makaron z pesto – pomysł na zdrowe jedzenie

Pesto wywodzi się z Włoch, a od lat jest obecne także w naszej kuchni. Oryginalne pesto robione jest z bazylii, parmezanu, orzeszków piniowych, czosnku, oliwy i soli, ale do kupienia są też inne odmiany, na przykład z suszonych pomidorów. Pesto jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Stawiając na makaron z pesto bazyliowym, mamy pewność, że wspieramy organizm. Bazylia usprawni procesy trawienne, będzie działać antydepresyjnie i przeciwzapalnie. Pesto zawiera też sporo witamin. Poza tym parmezan dostarcza białko, a oliwa nienasyconych kwasów tłuszczowych. Makaron z pesto jest też dietetyczny. Szczególnie, jeśli sięgniemy po makaron pełnoziarnisty, który ugotujemy al dente. Oznacza to, że nawet w tygodniu, kiedy nasz czas jest mocno ograniczony, możemy w kilkanaście minut przygotować coś, co będzie zdrowe i pożywne.

Makaron z pesto – przepis

Przepisów na dania z pesto można znaleźć wiele, ale poniższy jest jeden z najszybszych. Można zrobić makaron z pesto ze słoika, ale jest ono tak proste w przygotowaniu, że lepiej zrobić je samemu i mieć przy tym pewność, że wraz z nim dostarczamy organizmowi witaminy i minerały. W trakcie gotowania dowolnego makaronu bierzemy pęczek bazylii, około pół szklanki oliwy, garść pestek słonecznika, pół szklanki oliwy, szczyptę soli i pieprzu. W przeciwieństwie do oryginalnego pesto nie ma tutaj orzeszków piniowych, a ich funkcję przejmują pestki słonecznika. W części przepisów na makaron z pesto zielonym proponuje się, by do samego pesto dodać pół ugotowanego ziemniaka, który zagęści nieco sos. Zmiksowany sos wystarczy wymieszać z ugotowanym makaronem i gotowe.

Przepis na makaron z pesto i kurczakiem

Chociaż przepis na makaron z pesto w podstawowej formie niekoniecznie przypadnie do gustu wielbicielom mięsa, dobra wiadomość jest taka, że makaron z pesto będzie się świetnie komponował również z kurczakiem. Wykonanie takiego dania wcale nie trwa wiele dłużej. Makaron gotujemy, jeden filet kroimy w kostkę i doprawiamy pieprzem oraz ziołami prowansalskimi. Smażymy do czasu, aż mięso się zarumieni. Pesto robimy według wskazówek z poprzedniego przepisu, a następnie mieszamy je z makaronem i smażonym mięsem. Makaron z pesto i kurczakiem po przełożeniu na talerze możemy udekorować świeżą bazylią, pokrojonymi pomidorkami koktajlowymi i potartym serem.

Makaron z pesto z bazylii i tuńczykiem

Jeśli mamy przygotowane pesto bazyliowe lub w lodówce stoi pesto ze słoika, możemy przygotować bardzo szybko makaron z pesto i tuńczykiem. Bierzemy jedną puszkę tuńczyka w sosie własnym i odsączamy rybę. Do tuńczyka dodajemy 100 g pesto i 2 łyżeczki granulowanego czosnku lub świeże ząbki przeciśnięte przez praskę. Oprószamy pieprzem i mieszamy. Gotujemy makaron i zostawiamy około 50 ml wody, do której dodajemy tuńczyka z pesto i jogurt naturalny. Makaron łączymy z pesto i tuńczykiem i dorzucamy trochę żółtego sera. Chwilę gotujemy, a po tym przekładamy na talerze. Potrawę możemy posypać startym serem.

Makaron z pesto czerwonym

Chociaż podstawowe pesto jest przygotowane z bazylii, popularnością cieszy się też pesto czerwone, które w swoim składzie ma suszone pomidory. Makaron z pesto pomidorowym jest tak proste w wykonaniu jak poprzednie dania. Zaczynamy od zblendowania szklanki suszonych pomidorów, łyżki przecieru pomidorowego, 4 łyżek prażonych orzechów laskowych, 10 łyżek oliwy z pomidorów i 4 ząbków czosnku. Jest to bazowy przepis na pesto pomidorowe, który może zostać wykorzystany w każdej potrawie, gdzie zaleca się skorzystanie z czerwonego pesto.

Oto prosty przykład na makaron z pesto czerwonym. Wystarczy ugotować makaron, wymieszać go z pesto i posypać parmezanem. Równie szybki w wykonaniu jest przepis na danie mięsne. Marynujemy 3 filety z kurczaka w 2 łyżkach pesto i smażymy. Gotujemy makaron, który również mieszamy z paroma łyżkami pesto. Łączymy makaron z pesto z kurczakiem, dodajemy parmezan, posypujemy rukolą i oprószamy pieprzem.