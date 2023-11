Malezyjska kuchnia jest niezwykle różnorodna i pełna zaskakujących smaków. Kuih to jedna z najpopularniejszych przekąsek w tym regionie, przygotowywana w nietypowy sposób. Najbardziej popularne malezyjskie słodycze zupełnie różnią się od tych, które możemy znaleźć na europejskich półkach sklepowych. Czym właściwie jednak są tradycyjne, orientalne kuih?

Co to jest kuih?

Kuih to drobne przekąski i desery, które są niezwykle popularne w Malezji i Chinach. Najczęściej przygotowuje się je na bazie mleka kokosowego, ryżu bądź tapioki(manioku). To pojęcie, które obejmuje wiele rodzajów słodyczy – ciastka, wafelki, placuszki, pierożki, a nawet kwaśne przysmaki. W przeciwieństwie do ciastek dostępnych w Europie, nie są one pieczone, lecz najczęściej gotuje się je na parze.

Słodkie kąski zjada się nie tylko na deser, ale również na śniadanie czy w ciągu dnia. W Malezji można je kupić praktycznie wszędzie – w dużych sklepach, na targach, a także w formie street food.

Różnice między europejskimi ciastkami a przekąskami kuih

Do kuih nigdy nie dodaje się środka spulchniającego. Kuih przygotowywane są na parze, nigdy się ich nie piecze. Do produkcji ciasteczek kuih praktycznie wcale nie używa się masła ani margaryny. Najczęściej używane składniki to mleko kokosowe i nierafinowany cukier palmowy oraz pasta pandanowa, które rzadko są używane w europejskiej kuchni.

Wybrane rodzaje deserów kuih

Kuih Lapis – ciasto na parze

Składa się z kilku różowych i białych warstw. W składzie znajdziemy przede wszystkim mąkę z tapioki i ryżową, mleko kokosowe i cukier. Ciasto parzy się etapowo – warstwa po warstwie.

Kuih Kosui – ciemne ciasto na parze z cukrem

Głęboki, brązowy odcień nadaje ciastu nierafinowany cukier z ciemnej palmy. Gotuje się je w specjalnych foremkach, a następnie obtacza w wiórkach kokosowych.

Kuih Talam – dwuwarstwowe ciasto

To bardzo popularne ciasto, składające się z 2 warstw: białej i zielonej. Biała część przygotowywana jest z mleka kokosowego i mąki ryżowej. W zielonej można znaleźć inny popularny malezyjski składnik, a mianowicie liście pandanowca / pastę pandanową oraz mąkę z groszku.

Kuih Kochi – ryż zawinięty w liść bananowy

Kleista przekąska wykonana jest z mąki ryżowej, cukru palmowego i startego kokosowa. Okrągły kleik zawijany jest w liście bananowca.

Kuih Lopes – ciastka ryżowe zanurzane w cukrze palmowym

Kleisty ryż parzony jest z mlekiem kokosowym i sokiem z pandanu, który nadaje ciastkom intensywny, zielony kolor. Deser, podczas degustacji, zamacza się w rzadkim syropie z cukru palmowego.

Kuih Keria – pączki ze słodkich ziemniaków

Miękkie pączki zrobione ze słodkich ziemniaków oraz mąki z tapioki i mąki pszennej. Przekąska jest najpierw smażona w głębokim tłuszczu, a następnie pokryta cukrem. Ten rodzaj kuih jest bardzo kaloryczny.