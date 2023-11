Sticky Rice to bardzo prosty i efektowny deser, który pochodzi z Tajlandii. Jest niezwykle smaczny, a przy tym bardzo zdrowy. To idealny wybór dla osób, które lubią słodycze i są na diecie. Główne składniki to ryż, mleko kokosowe i mango, ale możesz także wykorzystać inne owoce sezonowe.

Co to jest Sticky Rice?

Sticky Rice to kleisty ryż z dodatkiem mleka kokosowego i soczystego mango. Jeden z najpopularniejszych tajskich deserów. Często jadany również na śniadanie. Bardzo ważne jest to, aby wybrać odpowiednie produkty. Gatunek ryżu powinien być taki, aby był bardzo kleisty po ugotowaniu. Mango wybierz mocno dojrzałe, a mleko z kokosowe 100% bez zbędnych dodatków. Dobrej jakości składniki sprawią, że danie będzie bardzo proste w przygotowaniu i niesamowicie smaczne.

Ryż z mango może zjeść tak na prawdę każdy - jest wegański, bezglutenowy, bez laktozy i można go przygotować bez dodatku cukru.

Prosty przepis na Sticky Rice

szklanka ryżu (glutinouse rice - kleisty, może być np. ten przeznaczony do sushi)

2 puszki mleka kokosowego - najlepiej 100%, pełnotłuste

1 dojrzałe mango

2-3 łyżeczki cukru trzcinowego lub 2 łyżki miodu

szczypta soli

sok z połowy limonki

Ryż płuczemy w bieżącej, chłodnej wodzie, aż będzie zupełnie przezroczysta. Namaczamy ryż minimum godzinę, czym dłużej - tym lepiej. Ryż wsypujemy do garnka, zalewamy jedną puszką mleka. Dodajemy cukier, sól i sok z limonki. Jeśli mleko nie przykrywa ryżu lub jest bardzo gęste dodajemy trochę wody. Ryż gotujemy 15 minut na małym ogniu pod przykrywką. Nie mieszamy. Gotowy ryż zalewamy drugim mlekiem i mieszamy. Ryż przekładamy do miseczki i układamy na nim pokrojone mango. Zostawiamy na kilka minut, aż ryż wchłonie nieco mleka i zgęstnieje.