Krwawienie z odbytu to obecność skrzepów krwi lub świeżej krwi w stolcu. Aby rozpoznać czy przyczyną krwawienia są hemoroidy, szczelina odbytu czy rak jelita grubego, należy orientacyjnie ocenić: czy krew jest świeża, czy występuje w wodzie obok stolca oraz czy jest przemieszana z masami kałowymi.

Hemoroidy – najczęstsza przyczyna krwawienia z odbytu

Zwykle przyczyną krwawienia z odbytu są hemoroidy. Występują u ok. 50% dorosłych. Hemoroidy to nadmiernie wypełnione krwią guzki krwawnicze (elementy fizjologicznej struktury odbytu). Hemoroidy mogą być wewnętrzne (niewidoczne) lub zewnętrzne (widoczne na skórze w okolicy odbytu). Guzki krwawnicze powiększają się pod wpływem stałego lub przemijającego wzrostu ciśnienia oraz zastoju w odbytniczych splotach żylnych. Przyczyną hemoroidów są: biegunka, ciąża, nawykowe zaparcia, biegi długodystansowe, siedzący tryb życia. Rzadziej – marskość wątroby, wrodzony brak zastawek żylnych w żyłach trzewnych.

Charakterystyka krwawienia: krew przy hemoroidach jest świeża i czerwona. Krwawienie towarzyszy wypróżnianiu się. Przy mało intensywnym krwawieniu widać tylko pasemka krwi na grudzie kałowej lub papierze toaletowym. W przypadku intensywnych krwawień krew pojawia się także w muszli klozetowej.

Chorobę hemoroidalną zwykle leczy się zachowawczo – środkami do stosowania miejscowego. Operacyjne leczenie żylaków odbytu wykorzystywane jest przy zaawansowanych zmianach.

Szczelina odbytu, czyli nawracający ból i krwawienie

Szczelina okołoodbytnicza to nienaturalne pęknięcie skóry w okolicy odbytu. Jej przyczyną jest zbyt silny skurcz mięśnia zwieracza odbytu. Szczeliny powstają przez częste oddawanie stolców, biegunki, stosunki analne lub wysiłek fizyczny. Schorzeniu temu towarzyszą cyklicznie nawracające bóle, pieczenie, świąd i krwawienie. Zaniedbane leczenie szczeliny może powodować zwężenie odbytu, które znacznie utrudni oddawanie stolca.

Charakterystyka krwawienia: Krew pojawia się okresowo. Na początku jej ilości są niewielkie, ale z czasem krwawienia są bardziej obfite. Krew jest świeża, jasnoczerwona, w postaci plam na papierze toaletowym.

Podstawowym leczeniem w przypadku szczeliny odbytu jest leczenie zachowawcze i farmakologiczne. Obejmuje ono: obniżenie napięcia zwieracza wewnętrznego odbytu oraz stosowanie preparatów z błonnikiem zmiękczających stolec i zmniejszających ból. Leczenie chirurgiczne jest wykorzystywane w przypadku nawrotów choroby.

Przewlekłe krwawienie z odbytu – rak jelita grubego

Rak jelita grubego to złośliwy nowotwór, który rozwija się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym i odbytnicy. Liczba zgonów na raka jelita grubego wynosi ok. 600 tys rocznie. Środowiskowe czynniki zachorowań na nowotwór jelita grubego to: sposób odżywiania (dieta bogata w krwiste mięso i tłuszcze zwierzęce), palenie papierosów (u kobiet zwiększa ryzyko zachorowań o 40%, a u mężczyzn o 30%), brak wysiłku fizycznego, wiek (zwykle pojawia się powyżej 40 roku życia). Objawy raka jelita grubego to m.in. krew w stolcu, bolesne parcie na stolec, podwyższenie temperatury ciała, stolce ołówkowate, bóle brzucha o charakterze kolki, świąd odbytu, wydzielina śluzopodobna.

Charakterystyka krwawienia: przewlekłe obfite krwawienia. Krew przy nowotworze jest ciemna, smolista, wymieszana ze stolcem. Następstwem krwawień jest niedokrwistość z niedoboru żelaza.

Polipy i gruczolaki – niekiedy poprzedzające rozwój nowotworu usuwane są endoskopowo. W przypadku raka jelita grubego niezbędne jest leczenie chirurgiczne (usunięcie guza wraz z węzłami chłonnymi i odtworzenie ciągłości układu pokarmowego). Metody uzupełniające to radioterapia i chemioterapia.