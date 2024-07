Objawy hemoroidów w początkowej fazie nie są uciążliwe, co doprowadza do ich bagatelizowania. W miarę rozwoju choroby dolegliwości stają się coraz poważniejsze, aż w końcu zaczynają utrudniać normalne funkcjonowanie. Żylaki odbytu same nie ustąpią – nie obędzie się bez wizyty u lekarza, więc najlepiej zdecydować się na nią już w pierwszym stadium choroby.



Jak powstają żylaki odbytu?

Hemoroidy to potoczna nazwa guzków krwawniczych czyli poduszeczek wypełnionych krwią, które znajdują się w odbycie. Pełnią one bardzo ważną funkcję, bo uszczelniają kanał odbytu i biorą udział w regulacji oddawania stolca. Kiedy odczuwamy parcie, impuls trafia do guzków, których zadaniem jest odblokowanie kanału odbytu poprzez wypróżnienie się z wypełniającej je krwi. Stan chorobowy rozpoczyna się wtedy, gdy hemoroidy się rozciągają – krew zaczyna w nich zalegać, przez co tworzy się stan zapalny, czyli żylaki odbytu.

1. Uczucie niepełnego wypróżnienia.

O chorobie hemoroidalnej świadczy uczucie zalegających w odbycie resztek kału. Jest to spowodowane uciskiem powiększonych guzków na jego ścianki.



2. Świąd i pieczenie odbytu.

Żylakom odbytu towarzyszą także świąd i pieczenie w miejscu ujścia jelita, a także uszkodzenia śluzówki, które takie dolegliwości wywołują.



3. Wydzielina z odbytu.

Z uszkodzeniem śluzówki jest związane sączenie się z odbytu wydzieliny. Jej ilości są niewielkie, ale wystarczające, by odczuwać wilgoć. Taka wydzielina sprzyja stanom zapalnym i reakcjom alergicznym.

4. Ślady stolca na bieliźnie.

Żylaki odbytu powodują wydostawanie się z jelita resztek stolca. Ślady pozostają na bieliźnie nawet mimo dużej dbałości o higienę.

5. Krwawienie odbytu.

Kiedy podczas oddawania stolca pojawia się krwawienie, oznacza to, że prawdopodobieństwo hemoroidów jest bardzo duże. Ten symptom jest na tyle niepokojący, że nawet jeśli nie występuje żaden z innych objawów, należy zgłosić się do lekarza.

6. Wypadanie guzka krwawniczego.

W zaawansowanym stadium hemoroidów dochodzi do wypadania guzka na zewnątrz odbytu podczas wypróżniania. Początkowo guzek samoistnie się chowa, po jakimś czasie wymaga wepchnięcia palcem z powrotem do kanału, aż wreszcie pozostaje na stałe na zewnątrz odbytu. Wiąże się to z ryzykiem obrzęku i zakrzepicy.

7. Ból podczas wypróżniania.

Kiedy dochodzi do powikłań zapalnych i zakrzepowych, wypróżnianie zaczyna sprawiać ból.

8. Nietrzymanie stolca.

Ostatnim i najpoważniejszym objawem zaawansowanego stadium hemoroidów jest nietrzymanie stolca, które jest bardzo wstydliwym problemem i utrudnia normalne funkcjonowanie.



Z podejrzeniem hemoroidów zawsze należy zwracać się do lekarza. Specyfiki dostępne w aptekach bez recepty przynoszą jedynie chwilową ulgę, ponieważ usuwają objawy, a nie przyczyny żylaków odbytu. Aby pozbyć się tej dolegliwości, koniecznie trzeba podjąć specjalistyczne leczenie.