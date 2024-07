Korzeń pokrzywy zawiera sole mineralne, kwasy organiczne, lecytynę, śluzy, fitosterole i lignany. Napar z korzenia pokrzywy zmniejsza ryzyko chorób prostaty i zapalenia dróg moczowych.

Lecznicze właściwości korzenia pokrzywy

Korzeń pokrzywy poprawia odporność organizmu na choroby. Napar z korzenia pokrzywy wykorzystywany jest jako naturalny środek łagodzący objawy alergii, takie jak katar sienny. Wyciąg z korzenia pokrzywy zwiększa poziom czerwonych krwinek. Związki w nim zawarte wykazują działanie ochronne gruczołu krokowego. Zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby prostaty oraz zapalenia dróg moczowych. Korzeń pokrzywy przyspiesza proces wzrostu włosów. Reguluje pracę gruczołów łojowych i wpływa dodatnio na perystaltykę jelit. Napar z niego ma delikatne działanie moczopędne. Pomaga oczyścić organizm z toksyn.

Zastosowanie korzenia pokrzywy – napar z korzenia pokrzywy

Korzenie i kłącza pokrzywy należy wykopać z ziemi wczesną wiosną lub na jesieni. Kłącza należy dokładnie umyć i osuszyć. Korzenie pokrzywy należy położyć w przewiewnym miejscu, gdzie temperatura nie przekracza 40°C. Wysuszone korzenie pokrzywy można stosować jako bazę do przygotowania naparu z pokrzyw lub płukanki stymulującej porost włosów.

Napar z korzenia pokrzywy – 2 łyżki suszonych korzeni pokrzywy wsypać do garnka i zalać litrem wody. Całość doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem przez ok. 10 minut. Napar odstawić do ostygnięcia i odcedzić. Pić dwa razy dziennie po jednej szklance. Smak naparu można wzbogacić dodając odrobinę miodu.

Płukanka do włosów z korzenia pokrzywy – 3 łyżki wysuszonych korzeni pokrzywy wsypać do garnka i zalać 0,5 litra wody. Całość doprowadzić do wrzenia i gotować ok. 5-7 minut na małym ogniu. Napar zostawić do ostygnięcia i odcedzić. Płukankę należy wykorzystać do ostatniego spłukania świeżo umytych włosów. Po spłukaniu włosy owinąć ręcznikiem na 10 minut. Włosy rozczesać, suszyć i układać jak zwykle.