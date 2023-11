Dieta w przypadku każdego sportowca, niezależnie od tego jaką dyscyplinę uprawia, jest bardzo ważna dla zdrowia, ogólnego samopoczucia i wydolności organizmu. Szczególną uwagę na kwestie żywieniowe powinny zwrócić osoby, które wykonują długi i intensywny wysiłek fizyczny. W ich przypadku równie ważne, jak spożywanie posiłków między treningami jest jedzenie w trakcie uprawiania sportu. W niniejszym artykule podpowiadamy, co jeść i w jakich ilościach, aby trening czy start w zawodach był efektywny.

Reklama

Wielogodzinny intensywny wysiłek fizyczny wiąże się z dużym obciążeniem organizmu. Pominięcie lub nieprawidłowe spożywanie posiłku w trakcie jego trwania może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Posiłek w trakcie wysiłku: jak reaguje organizm, gdy go nie ma?

Jedzenie w trakcie treningu lub w czasie trwania zawodów sportowych dotyczy nie tylko długodystansowych biegów czy jazdy na rowerze na długich trasach. O spożywanie posiłków powinny zadbać również osoby uprawiające inne dyscypliny wiążące się z kilkugodzinną aktywnością fizyczną. Dobrym przykładem mogą być tenisiści, którzy często sięgają po banany i inne drobne przekąski.

Podczas kilkugodzinnego wysiłku zużywany jest glikogen mięśniowy. Jeśli nie zostanie w porę uzupełniony, to organizm zacznie spalać mięśnie. Może się to wiązać z nagłą utratą siły i prowadzić do:

zawrotów i bólu głowy,

uczucia ociężałych nóg,

trudności z regularnym oddychaniem.

Konsekwencją tego mogą być z kolei poważniejsze problemy zdrowotne prowadzące do dłuższej przerwy w uprawianiu sportu.

Jakie produkty i w jakich ilościach jeść podczas treningów i zawodów?

Każda osoba wykonująca wielogodzinny wysiłek fizyczny powinna pamiętać o niewielkim, ale regularnym posiłku w czasie jego trwania. Najlepiej spożywać go co godzinę począwszy od zakończenia pierwszych 60 minut aktywności fizycznej. Najbardziej popularnymi przekąskami sportowców są:

batony proteinowe,

żele energetyczne ,

, banany,

cukierki-żelki.

Wszystkie wymienione produkty dostarczają niezbędne węglowodany, a żele energetyczne dodatkowo uzupełniają elektrolity.