Rolkarz może poruszać się po chodniku, miejscach przeznaczonych dla pieszych bądź poboczem. Jeżdżąc na rolkach, należy ochraniać głowę oraz łokcie i kolana. Sport ma wiele zalet, jak wzmacnianie mięśni nóg i pośladków oraz poprawa koordynacji ciała.

W świetle prawa ruchu drogowego rolkarz jest na drodze traktowany w ten sam sposób co pieszy. Takie same zasady obowiązują osoby poruszające się, np. na deskorolce, hulajnodze czy longboardzie.

Kim jest rolkarz według przepisów ruchu drogowego?

Przepisy ruchu drogowego nie definiują pojęcia osoby, która porusza się na rolkach, zatem jest ona traktowana jak pieszy. Rolkarz może korzystać z jezdni lub ścieżek rowerowych tylko w ostateczności, jeśli w pobliżu nie ma drogi przeznaczonej dla pieszych, chodnika bądź pobocza. Jadąc na rolkach po jezdni, gdzie poruszają się samochody, należy zachowywać się jak pieszy, czyli jechać lewą stroną drogi oraz przepuszczać auta z naprzeciwka – z wyjątkiem strefy zamieszkania. Nie stosując się do zasad, jakie określają przepisy ruchu drogowego, popełnia się wykroczenie, które może zostać ukarane 500-złotowym mandatem.

Jak bezpiecznie jeździć na rolkach?

Aby jazda na rolkach była bezpieczna, oprócz prawidłowego miejsca do jej nauki, należy także zadbać o odpowiedni strój. Kask i ochraniacze na kolana i łokcie to obowiązkowy element ubioru każdego rolkarza, zwłaszcza początkującego. Ochrona głowy w czasie jazdy jest bardzo ważna, ponieważ upadek przy dużej prędkości może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu, np. wstrząśnienie mózgu. Ochraniacze na łokcie i kolana muszą być wykonane z elastycznego materiału, aby nie ograniczać ruchów w czasie jazdy. Strój na rolki powinien być przede wszystkim wygodny. Do jazdy najlepiej wybierać sportowe fasony bluzek i spodni, które wykonane są w oddychających materiałów i łatwo układają się na ciele. Jeżdżąc na rolkach po zmroku, należy wyposażyć się w odblaski, np. na ubraniu, opaski odblaskowe lub całą kamizelkę.

Jazda na rolkach – zalety

Jazda na rolkach to sport, z którego po opanowaniu techniki jazdy, można czerpać wiele przyjemności. Wzmacnia mięśnie nóg oraz pośladków. Jazda na rolkach przyspiesza również przemianę materii, co ułatwia spalanie zbędnego tłuszczu. Ponadto poprawia ogólną kondycję oraz zwiększa koordynację ruchową.