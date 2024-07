Objawem porodu w 9 miesiącu ciąży są regularne skurcze macicy. Zanim do nich dojdzie może pojawić się np. obniżenie brzucha, wydalenie czopu śluzowego i biegunka.

Kobiety na kilka dni przed porodem przejawiają często tzw. syndrom wicia gniazda. Polega to na nieodpartej chęci przygotowania miejsca dla dziecka np. układaniu ubranek czy sprzątaniu dziecięcego pokoiku. .

Objawy nadchodzącego porodu – obniżenie brzucha w ciąży

9 miesiąc ciąży to czas, w którym dziecko zazwyczaj osuwa się w kierunku miednicy. Przemieszczenie się malucha zauważa się po tym, że brzuch opuszcza się i traci kształt piłki. Za sprawą zmniejszenia nacisku na płuca, przyszłej mamie łatwiej będzie oddychać, ale za to poczuje ucisk na pęcherz. Spowoduje to potrzebę częstszego oddawania moczu, a czasami popuszczanie. Może sobie z tym poradzić, stosując wkładki higieniczne.

Objawy porodu – jak wygląda czop śluzowy przed porodem

Czop śluzowy w okresie ciąży ochrania dziecko przed infekcjami. Wydalenie tak zwanego „korka” odbywa się tuż przed porodem, aby zrobić miejsce rodzącemu się dziecku. Na bieliźnie można zaobserwować bezwonną substancję, o konsystencji galaretki. Usunięcie czopa śluzowego świadczy o tym, że macica rozszerza się, co jest objawem nadchodzącego porodu.

Bóle podbrzusza przed porodem

Bóle podbrzusza przed porodem mogą sygnalizować, że rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami. Cechą charakterystyczną bólu brzucha w ostatnich tygodniach ciąży jest to, że przenosi się w okolice pachwin i dolną część kręgosłupa. Kobieta w tym stanie czuje ucisk w okolicach podbrzusza, a czasami także w nogach. Ból przypomina kolkę.

9 miesiąc ciąży a skurcze

Skurcze Braxtona-Hicksa, przypominające bóle miesiączkowe, mogą pojawić się po 20. tygodniu ciąży. Przed porodem kobieta czuje ucisk: najpierw w górnej części brzucha, stopniowo schodzący niżej. Skurcz trwa około 30 sekund. Jeżeli jednak skurczom towarzyszy odejście wód płodowych, biegunka i plamienie, jest to znak, że rozpoczęła się akcja porodowa. Biegunka jest naturalną reakcją jelit – organizm samoczynnie oczyszcza się przed porodem.

Objawy nadchodzącego porodu i wahania nastrojów

Bezpośrednio przed porodem wiele kobiet może odczuwać większe zdenerwowanie. Dochodzi do huśtawki nastrojów – od bezprzyczynowego przypływu energii i entuzjazmu po uczucie skrajnego wyczerpania i przygnębienia.