Kilka tygodni przed porodem dziecko przyjmuje pozycję odpowiednią do przyjścia na świat, a więc głową w dół. To powoduje tzw. skurcze przepowiadające.

Reklama

Można łatwo odróżnić je od skurczów porodowych, ponieważ nie są regularne ani nie nasilają się, a ustępują po ciepłej kąpieli lub podczas spokojnego leżenia.

Ruchliwość dziecka w ostatnim miesiącu przed porodem

Już w 8 miesiącu ciąży dziecko wierci się, by przyjąć pozycję do porodu. Są to skurcze przepowiadające. Odczuwa się je w dole brzucha, ponieważ malec schodzi na dół. Nie są związane z akcją porodową, a jedynie przygotowaniem do porodu, póki dziecko ma wystarczająco dużo miejsca, by się odwrócić. Od skurczów porodowych skurcze przepowiadające różnią się tym, że nie są regularne, występują tylko w obrębie brzucha, ustępują po położeniu się lub ciepłej kąpieli i się nie nasilają.

Liczbę ruchów w ostatnim miesiącu przed porodem warto kontrolować

W ostatnim miesiącu ciąży dziecko ma bardzo mało miejsca, więc nie jest tak ruchliwe, jak w drugim trymestrze ciąży. Nie oznacza to jednak, że nie porusza się wcale. Brak jakichkolwiek ruchów dziecka powinien zaniepokoić ciężarną i skłonić ją do wizyty u lekarza. Ruchy dziecka przed porodem przypominają raczej szturchanie i są o wiele bardziej subtelne. Aby stwierdzić, czy wszystko zmierza ku dobremu rozwiązaniu, można notować częstotliwość ruchów malca.

Zobacz także

Zbliżasz się do terminu porodu? To ostatni dzwonek na zakupy, wejdź na tę stronę i wykorzystajkupon rabatowy 5 10 15.